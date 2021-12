Le Little Mix si sciolgono, la fine delle girl band

2 minuti di lettura

Le Little Mix si sciolgono, la girl band più nota al mondo ha deciso di scindere il gruppo alla fine del loro tour del 2022.

L’unica band femminile ad aver vinto X Factor e il “best group” ai BRIT. Le Little Mix hanno venduto oltre 50 milioni di dischi. Nel 2020, Jesy Nelson ha lasciato la band. Ora, dopo nemmeno un anno di attività con al timone tre sole componenti, le Little Mix si sciolgono definitivamente.

Risale a poche settimane fa la coraggiosa dichiarazione di Jade Thirlwall, che ha rifiutato la proposta per un concerto in Russia per le leggi omofobe presenti nel Paese.

“Quei posti hanno bisogno di qualcuno che si presenti come alleato e sventoli quella bandiera, in modo che la comunità LGBT locale non si senta più così sola. Penso anche che come donna araba, sia molto importante per me e per i miei fan del Medio Oriente mostrare loro che possono avere qualcuno a cui guardare e rendersi conto che non sono soli”.

Era l’ultima vera girl band e fin dalle origini erano dichiaratamente ispirate alle Spice Girls. Jade Thirlwall, Leigh-Anne Pinnock e Perrie Edwardssi prenderanno una pausa a partire dal 2022, subito dopo la fine del loro tour; così da poter avviare delle carriere da soliste.

Noi, però, non smetteremo mai cantare Shout Out to My Ex.