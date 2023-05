0:00 Ascolta l'articolo

L’industria della moda è il luogo naturale da cui ogni giorno emergono volti nuovi e affascinanti che prima o poi vedremo approdare in tv o al cinema, pronti a catturare la nostra attenzione. Uno di questi è sicuramente Jhonatan Mujica, un modello cileno divenuto noto al grande pubblico nelle ultime settimane perché dato come possibile naufrago dell’Isola dei Famosi 2023, salvo poi essere eliminato al televoto.

Nato in Cile nel 1996, Jhonatan è cresciuto tra il suo Paese d’origine e il Venezuela, prima di approdare in Italia dove ha portato avanti il proprio sogno di diventare un modello.

Oggi, nonostante la sua giovane età, possiamo dire che Mujica c’è riuscito: in questi ultimi anni, infatti, ha avuto modo di collaborare con brand molto importanti come Dolce e Gabbana e Armani, arrivando a calcare anche alcune tra le passerelle più prestigiose.

La sua carriera come modello, infatti, è iniziata quando aveva solo 20 anni a Buenos Aires, in Argentina. A quei tempi, Jhonatan Mujica era un personal trainer che studiava medicina salvo poi rendersi conto, come dichiarato da egli stesso, che quella non era la vita che voleva: “Stavo studiando medicina ma avevo capito che non era per me, io volevo la vida loca e quella del modello è una vita fantastica”.

Jhonatan Mujica: il suo rapporto con i social

Ad oggi possiamo dire con certezza che, nonostante non sia riuscito a conquistare il pubblico dell’Isola dei Famosi 2023, la sua scelta di abbandonare gli studi per dedicarsi alla moda sia stata la migliore che potesse prendere. I suoi lineamenti perfetti e il suo sguardo penetrante, infatti, riescono a catturare l’attenzione di chiunque lo osservi.

Nel corso di questi anni, il modello cileno è riuscito a conquistare anche una buona fetta della comunità LGBTQI+ perché si è spesso battuto per le battaglie contro l’omotransfobia. Sui suoi social, infatti, è facile imbattersi in caption come queste: “Fan***o gli haters!! Non riesco a credere che l’omofobia si mantiene forte in questi giorni. VIVI E LASCIA VIVERE“.

Oltre alla sua carriera come modello, però, Jhonatan Mujica può vantare anche un discreto successo sui social dove attualmente conta circa 40 mila follower. Qui egli ama condividere con i suoi fan la sua passione per la moda ma anche il dietro le quinte del suo lavoro e dalla sua vita privata, unita a degli scatti decisamente provocanti che di tanto in tanto appaiono sul suo feed o nelle storie.

E a proposito di scatti osé, Jhonatan ha di recente aperto un proprio profilo su Onlyfans dove ama condividere – a pagamento – degli scatti a luci rosse in cui mostra il suo corpo senza censure. Nessun timore per lui che sa di poter contare su un fisico statuario e dei muscoli da capogiro che lascerebbero senza parole anche i meno avvezzi al genere.

Ma bando alle ciance! È giunto il momento di assaporare una corposa gallery con alcuni dei suoi scatti migliori tra quelli disponibili sul suo profilo Instagram!

