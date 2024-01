Lukasz Zarazowski, chi è il modello sulla bocca di tuttə?

2 min. di lettura

Personal trainer e lifestyle coach, Lukasz Zarazowski è Padre Natura della sesta puntata della nona edizione di Ciao Darwin.

Ma cosa sappiamo di lui, della sua vita privata e della sua carriera? Scopriamolo insieme…

Lukasz Zarazowski: la sua vita privata

Nato a Varsavia, Lukasz Zarazowski è alto 1 metro e 88, ha gli occhi color nocciola e i capelli biondo scuro e nella vita fa il modello, l’attore, il personal trainer e il lifestyle coach. Stando alle foto condivise sui social, Lukasz dovrebbe essere sposato con Marcela Cuzbat ed è padre di una bambina nata nel 2020.

Lukasz Zarazowski: dove lo abbiamo già visto?

Personal trainer e lifestyle coach, Lukasz Zarazowski sul suo profilo Instagram è seguito da quasi 90mila follower e condivide scatti della sua vita professionale e quotidiana. Nel 2017 è stato tra i finalisti di Mister Polonia e successivamente ha iniziato a lavorare prima come modello e poi come attore. Proprio per questo motivo, nel 2021 ha partecipato alla versione polacca del programma Top Model.

“Ho provato tante cose: network marketing, vendita di pannelli solari, barista, cameriere e tante altre professioni. Fare il modello e recitare sono sempre state le priorità per me, quindi ho dovuto organizzare la mia vita in modo da poter letteralmente essere in più posti contemporaneamente. Attualmente viaggio tra la Polonia e l’Europa, lavorando come modello e attore in campagne pubblicitarie. Questa avventura va avanti da 6 anni“, le parole di Lukasz Zarazowski riprese da Tag24.

Lukasz fa parte dell’agenzia White Cross Management e grazie a loro ha avuto modo di girare il mondo e di collaborare con diversi brand importanti.

Lukasz Zarazowski: l’esperienza come Padre Natura a “Ciao Darwin”

Venerdì 12 gennaio 2024, Lukasz Zarazowski ha vestito i panni di Padre Natura nella sesta puntata della nona edizione di “Cia Darwin” lasciando tutto il pubblico senza parole. Il modello polacco, infatti, è apparso in puntata con un misero boxer che ha lasciato davvero pochissimo spazio all’immaginazione e che metteva in mostra il suo fisico statuario. Egli sarà l’unico a ricoprire questo ambito ruolo nella nona edizione dell’amata trasmissione di Paolo Bonolis.

