Isola dei Famosi 2023, Jhonatan Carrillo e Luca Vetrone a sorpresa in Honduras: la reazione social

L’Isola dei Famosi 2023 ha appena preso il via eppure è già riuscita a stupirci con effetti speciali grazie all’apparizione, che definiremmo quasi divina, di due veri e propri bronzi di Riace. Ovviamente stiamo parlando di Jhonatan Carrillo e Luca Vetrone, due giovani ragazzi dal fisico scultoreo, che hanno lasciato l’Italia per accaparrarsi con un televoto flash l’ultimo posto a disposizione nella Tribù Hombres.

Neanche a dirlo, i social sono subito esplosi e il popolo del web ha commentato da un lato stupito per l’arrivo dei due bei giovanotti e dall’altro dispiaciuto per l’immediata eliminazione del povero sfortunato. In questa edizione, infatti, almeno per il momento mancava la presenza dei cosiddetti bonitos e Jhonatan e Luca, anche se per poco tempo, hanno portato una ventata d’aria fresca su Playa Palapa.

Ma chi si è aggiudicato il posto vacante all’Isola dei Famosi 2023? A vincere, come ci si poteva aspettare, è stato il personal trainer Luca Vetrone, già noto al grande pubblico di Canale 5 per aver partecipato come corteggiatore a Uomini e Donne e come tentatore a Temptation Island. Jhonatan, invece, ha dovuto salutare l’Honduras dopo appena cinque minuti.

Luca, dunque, va ad aggiungersi ad una schiera di uomini, più o meno stagionati, che abbiamo già imparato a conoscere grazie alla cover ufficiale rilasciata da Tv Sorrisi e Canzoni, ovvero: Christopher Leoni, Andrea Lo Cicero e Marco Predolin. Non ci resta quindi che scoprire come si amalgamerà il gruppo e tutta la bellezza scultorea che saprà regalarci in quelle magnifiche spiagge lo sportivo Vetrone.

Ora però bando alle ciance: ecco il meglio del peggio dei tweet apparsi sui social in merito allo sbarco di Jhonatan e Luca in Honduras!

Isola dei Famosi 2023: i tweet più belli

