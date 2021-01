Katy Perry e una pioggia di popstar cantano per Joe Biden e Kamala Harris, i video di Celebrating America

< 1 minuto di lettura

Non solo Lady Gaga e Jennifer Lopez, protagoniste assolute dell’insediamento pomeridiano di Joe Biden e Kamala Harris. La notte statunitense è stata impreziosita da Celebrating America, show andato in onda praticamente a reti unificate (esclusa la repubblicana Fox di Murdoch) che ha visto altre popstar esibirsi per la nuova presidenza.

Direttamente da Los Angeles, Demi Lovato ha cantato Lovely Day, mentre Bruce Springsteen si è esibito sulle note di “Land of Hope and Dreams”, a inizio trasmissione con Tom Hanks alla guida dell’evento. Jon Bon Jovi ha cantato “Here Comes The Sun”, mentre Ant Clemons e Justin Timberlake hanno presentato l’inedito “Better Days”, con John Legend impeccabile sulle note di “Feeling Good” e i Foo Fighters dal vivo con “Times Like These”.

Ma è stato sul finale che è arrivata l’inattesa sorpresa. Katy Perry di bianco vestita, neo mamma e arrivata a Washington con l’amato Orlando Bloom, si è infatti esibita con “Firework“, suo grande classico, sotto un cielo travolto dai fuochi d’artificio. Scenograficamente abbagliante, al termine di una lunghissima giornata che ha finalmente chiuso una triste pagina politica, dando il via ad un nuovo capitolo.