Demi Lovato: “Un giorno potrei identificarmi come trans”

< 1 minuto di lettura

Dopo aver fatto coming out come bisessuale nel 2017 e come persona non binaria lo scorso maggio, Demi Lovato ha rivelato che un giorno potrebbe identificarsi come uomo transgender.

Nel corso del Digital 19th Represents della scorsa settimana, summit sulla rappresentazione di genere, Demi ha dichiarato: “Quando rivedo una foto o un’immagine di me se stess* su un red carpet, di quando avevo 17 o 18 anni o anche di appena due anni fa, mi sembra di non vedere me stess*, ma riconosco che ciò è parte del mio percorso. Credo che sia un percorso destinato a durare per sempre. Potrebbe arrivare il giorno in cui mi identificherò come trans. Non so cosa succederà. Potrebbe arrivare anche il momento in cui mi identificherò come non-binaria e gender-nonconforming per tutta la vita. O magari, invecchiando, potrei identificarmi come donna“.

Una fluidità orgogliosamente rivendicata, quella di Lovato, da poco tornat* in radio con il singolo “Melon Cake”: “In questo momento è così che mi identifico e ho la sensazione che non tornerà mai più o in un modo o nell’altro. Sono una persona molto fluida“.

Demi ha poi rivelato come la sua mutevole identità abbia influenzato le scelte di stile fatte nel corso degli anni. “Ciò che ho fatto per superare i miei problemi di immagine del corpo è stato davvero utile perché non mi sento più come se dovessi gravitare intorno ad abiti aderenti. Posso indossare questa roba larga e sentirmi un boss e lo adoro. Alcuni giorni mi sento super femminile, alcuni giorni mi sento super maschile“.

di Federico Boni