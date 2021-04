Le Fate Ignoranti, la serie di Ferzan Ozpetek: le prime immagini social

1 minuto di lettura

Pochi giorni dopo aver svelato il ricchissimo cast, Ferzan Ozpetek ha ufficialmente dato il via alle riprese della serie tv su Le Fate Ignoranti, pronta a sbarcare su Star di Disney Plus tra fine 2021 e inizio 2022. Sui social il regista ha pubblicato le prime due immagini, che vedono Cristiana Capotondi nei panni della protagonista Antonia, interpretata da Margherita Buy nel cult cinematografico del 2001, e Luca Argentero in quelli di Massimo, voce narrante della storia 20 anni fa interpretato da Andrea Renzi. I due, teneramente abbracciati, ancora non sanno cosa li aspetta. Perché Massimo morirà in un incidente d’auto, con Antonia che scoprirà come suo marito avesse una relazione con un uomo di nome Michele. Antonia, devastata dalla notizia, si ritroverà a stringere un’amicizia inaspettata e commovente con Michele e la sua cerchia di amici eccentrici.

Trama celebre che verrà ora sviluppata in otto episodi, scritti da Ferzan Ozpetek, Gianni Romoli, Carlotta Corradi e Massimo Bacchini, con 4 delle 8 puntate dirette da Gianluca Mazzella, collaboratore di Ozpetek da oltre venti anni.

A completare il ricco cast, che nei giorni scorsi abbiamo svelato ruolo per ruolo, Carla Signoris, Serra Yilmaz, Deniz Burak, Paola Minaccioni, Ambra Angiolini, Anna Ferzetti, Edoardo Purgatori e Filippo Scicchitano, Lilith Primavera, Edoardo Siravo, Samuel Garofalo, Maria Teresa Baluyot, Patrizia Loreti, Giulia Greco e Mimma Lovoi.

Campione d’incassi nel 2001, Le Fate Ignoranti è stato un film epocale per la comunità LGBT italiana, perché ruppe un muro, proiettandola nei cinema mainstream, da sala ‘per famiglie’, trattando tematiche come l’amore tra persone dello stesso sesso, l’AIDS, mostrando parte di un universo fino a quel momento quasi mai rappresentato. Nei titoli di coda, come dimenticarli, le immagini del World Pride romano, che si tenne l’anno prima, nel 2000, sulle note di Due Destini dei Tiromancino.