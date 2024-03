And Just Like That 3, ecco quando andrà in onda. Confermato l’addio a Che Diaz

2 min. di lettura

Dopo i rumor delle scorse settimane, l’ufficialità di Variety. Sara Ramírez non tornerà nella terza stagione di “And Just Like That”, le cui riprese inizieranno tra l’estate e l’autunno, per poi arrivare nel 2025 su HBO Max.

Ramírez ha interpretato per due stagioni Che Diaz, personaggio non binario che co-conduce un podcast con Carrie (Sarah Jessica Parker) e fa perdere la testa a Miranda (Cynthia Nixon), prossima al divorzio da Steve (David Eigenberg). Alla fine della prima stagione Che e Miranda erano volatə a Los Angeles, dove Che stava girando il pilot di una serie. Nel corso della seconda stagione la loro relazione, un tempo travolgente, si deteriora rapidamente, fino ad esplodere. L’ultima riuscita puntata della seconda stagione si era conclusa con Carrie pronta a salutare per sempre il suo storico e iconico appartamento nell’Upper East Side con una super cena finale, alla presenza sia di Miranda che di Che.

Negli ultimi mesi Ramírez ha sostenuto a più riprese il cessate il fuoco tra Israele e Gaza, appoggiando la causa palestinese. Il mese scorso il DailyMail aveva parlato di licenziamento di Ramirez proprio per questo motivo. Ebbene le fonti di Variety negano che Ramírez sia statə fattə fuori da And Just Like That 3 per la sua visione politica.

Molto più semplicemente, dicono loro, il personaggio di Che era giunto ad una conclusione naturale, avendo chiuso la sua relazione con Miranda. Ma certo è che farlə sparire dall’oggi al domani, dopo averlə vista tanto presente per due stagioni, appare alquanto inusuale come scelta. Immancabili le più che probabili polemiche, con HBO Max che non ha voluto commentare e Sara Ramírez per ora rimasta silente.

Sequel di Sex and the City senza Samantha Jones aka Kim Cattrall causa diverbi mai sanati con Jessica Parker, And Just Like That si è fatto da subito inclusivo, andando ad abbracciare quella comunità LGBTQIA+ praticamente mai rappresentata nella serie originale, se non per Stanford, miglior amico gay di Carrie. Per la stagione 3, però, ci sarà ancora molto da attendere.

