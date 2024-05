Tiziano Ferro a Maionchi: “Ti sono sempre stato grato”. La replica di Mara: “Mancata la riconoscenza umana”

3 min. di lettura

Le poche parole rivolte a Tiziano Ferro da parte di Mara Maionchi nel corso dell’ultima puntata di Belve andata in onda ieri sera hanno suscitato a dir poco clamore. Quando Francesca Fagnani ha chiesto a colei che scoprì Ferro quale cantante non avrebbe capito la fortuna avuta nel conoscerla, Mara è stata netta. “Tiziano Ferro perché non ha pensato che sia io che mio marito l’abbiamo aiutato ad essere quello che alla fine, in parte, è. Ma questo non è importante, non è mica d’obbligo avere della riconoscenza”.

Parole a cui il diretto interessato ha voluto replicare, proprio ieri sera, durante Belve, via social. “La prima cosa che ho insegnato ai miei bimbi è dire “grazie”, la seconda è dire “scusa”. Ti sono sempre stato grato, te l’ho dimostrato un milione di volte durante un milione di occasioni quindi mi chiedo: perché questo? Perché adesso?”, si è domandato Tiziano, evidentemente colpito da pa parole che mai si sarebbe aspettato. “Ci siamo incontrati tantissime volte: studi televisivi, concerti, camerini e ogni volta ci siamo abbracciati e abbiamo riso dei bei tempi andati”, ha proseguito il cantante. “Se davvero era questo ciò che pensavi, perché non me l’hai mai detto durante una di queste occasioni? Ti avrei tranquillizzata, mi sarei scusato e ti avrei ringraziata ancora, come sempre e senza problema. Ho digitato “Tiziano Ferro Mara Maionchi” e sono uscite circa 55.000 voci contenenti entrambi i nostri nomi. Potrei postare la miriade di interviste nelle quali ti ho celebrata, i ringraziamenti nel booklet dei miei album nei quali eri in prima linea nei ringraziamenti, il nostro scherzo telefonico, una serie infinita tra citazioni nel mio libro o nel web – in tutte le lingue del mondo, perché ho parlato di te e Alberto in tanti posti del globo. Però mi limiterò a postare questo video. Magari sono uno stolto ma a me questo, sembrava un abbraccio di cuore. Che peccato, che tristezza”.

Ferro ha condiviso un video in cui abbraccia con affetto Mara dopo un live, dietro il palco, nonché i sentiti ringraziamenti presenti nell’album Rosso Relativo, dove scrisse: “Questo album è stra-dedicato a Mara e Alberto che sono le persone che più al mondo hanno davvero creduto fino in fondo in me e anche nei momenti di grandee difficoltà (e Dio solo sa quanti ce ne sono stati) mi hanno dato calore vero e la forza di riprendermi, andare avanti e sentirmi “Artista””.

Dopo 24 ore di attesa Mara Maionchi, accusata da Grazia Sambruna di MowMag di aver costretto un giovane Tiziano a perdere peso e a tacere la propria omosessualità, ha così replicato a Ferro, via social: “Ho risposto ad una domanda dando la priorità alla mia di emotività senza argomentare ulteriormente: la riconoscenza umana, quella che fa proseguire i rapporti al di là della professione, è stata l’assenza che mi è più spiaciuta, specie per me che ho mantenuto rapporti longevi con tanti artisti, quelli dalle carriere più fortunate come quelli che hanno intrapreso altri percorsi”. “Qualcuno ha odiosamente avanzato l’ipotesi che ti abbia impedito di essere te stesso: sorrido perché la mia storia di vicinanza a questo argomento parla per me che fra l’altro, reputo che la libertà e l’auto-determinazione siano sacre”. “In bocca al lupo per i tuoi progetti e per la serenità che ti auguro di trovare: stai stretto alla famiglia perché è solo quello che conta davvero“.

