Escándalo – Storia di un’ossessione, la serie scandalo con Fernando Líndez di Elite. GALLERY

Tra le principali e più apprezzate novità dell’ultima stagione di Elite, Fernando Líndez, protagonista di un bollente menage-a-trois con Omar Ayuso e Andrè Lamoglia, è sbarcato su Mediaset Infinity con Escándalo – Storia di un’ossessione, serie televisiva spagnola prodotta da Mediaset España, ideata da Aurora Guerra, creatrice di alcune delle serie di maggior successo degli ultimi anni come Il Segreto e Una Vita.

Nei primi quattro episodi di Escándalo – già disponibili su Mediaset Infinity – la 42enne Inés, donna complessa e frustrata a causa dei suoi trascorsi, ha intrapreso una relazione proibita e ossessiva con il giovane adolescente Hugo, che di anni ne ha appena 15. Per mantenerla viva ha iniziato a tessere una tela di inganni ed eventi che hanno cominciato a trascinare nell’abisso tutte le persone intorno a lei. Nei prossimi episodi si manifesteranno le prime conseguenze delle azioni di Inés, ormai al centro di un vortice inarrestabile di scandali e tensioni. Per sapere come finirà la storia di Inés e Hugo – interpretati da Alexandra Jiménez e Fernando Líndez – bisognerà attendere gli ultimi due episodi che saranno disponibili da venerdì 24 novembre. Completano il cast Antonio Gil, Victor Dupla’, Carlos Serrano, Eve Ryan, Celia Freijeiro, Alba Gutierrez e Inigo De La Iglesia.

Gli 8 episodi della serie erano stati trasmessi in Spagna dall’11 gennaio al 1º marzo 2023, su Telecinco, suscitando dibattiti. In Italia, per ora, si è optato per una distribuzione non generalista, finendo direttamente su Mediaset Infinity.

Modello 23enne di Madrid, Líndez ha iniziato la carriera d’attore interpretando il ruolo di Alejandro Beltrán in Skam España. Scoperto dal suo agente grazie ad Instagram ha iniziato presto a sfilare e a posare per realtà come Gucci, Pull and Bear, Louis Vuitton, Prada e Versace. Dopo aver preso parte per 30 episodi a Skam Spagna ha fatto il salto in qualità di protagonista proprio con Escándalo – Storia di un’ossessione, per poi conquistare Elite con il ruolo di Joel, nuovo fidanzato di Omar che finirà in un menage-a-trois con Ivàn, interpretato da Andre Lamoglia. Aspettando Elite 8….

