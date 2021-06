Mario Mieli: storia di uno dei leader del movimento di liberazione omosessuale

4 minuti di lettura

Mario Mieli è stato uno dei primi leader del movimento gay italiano. Dietro la sua figura è nata parte della storia LGBT del nostro Paese, prima nel FUORI, e poi con un collettivo fondato da lui e altri attivisti dell’epoca.

Mario Mieli era un personaggio stravagante. Non gli importava molto dell’opinione degli altri, e per questo appariva anche nelle trasmissioni dell’epoca indossando i tacchi a spillo, pellicce, truccato o con tute completamente bianche. Non aveva paura di nulla: andava a chiedere l’opinione sull’omosessualità agli operai dell’Alfa Romeo, o riusciva a parlare con il branco che poco prima lo avevano picchiato, facendosi chiedere scusa e riuscendo ad avere un passaggio per tornare a casa, grazie alla sua capacità di porsi e farsi rispettare, come ha raccontato Umberto Pasti.

Mario Mieli: la testimonianza di chi lo ha conosciuto

Dal podcast di “Le Radici dell’Orgoglio“, ecco le testimonianze di chi ha potuto conoscere Mario Mieli.

Laura Noulian è stata una sua grande amica. Lo ha definito la “quinta essenza dell’ironia”. E non scherza quando dice che Mieli era pazzo. Ma non nel senso di malato, bensì era affetto da quella pazzia che spiegavano le sue doti intellettuali, ma anche la sua tragica fine. Chiunque conoscesse Mario, ne rimaneva affascinato.

Importante il ricordo della sorella Paola, che lo ha descritto come un bambino attento, riflessivo, amante dei giochi di parole. Paola e Mario avevano una lingua tutta loro, che utilizzavano per non farsi capire dagli adulti. Una persona che è sempre stata affettuosa e generosa, pronta ad aiutare chi si sentiva in difficoltà. Bravo a scuola, amante della scrittura, dei libri e soprattutto dei grandi classici.

Mieli ha passato gran parte della sua vita a Londra. E come spiega Antonio Adamo, suo amico conosciuto proprio nella capitale inglese, sembrava come portasse una perenne maschera. Ma viveva se stesso senza problemi, vestendosi come referiva, a volte solo con una pelliccia, scelta che lo fece arrestare.

Lo scrittore Umberto Pasti conobbe Mario nel 1974, tramite un’amica. Era tornato da qualche anno a Milano, e combatteva contro una forte depressione, che lo ha accompagnato per tutta la vita. Anche Pasti riconosce quanto lottasse dentro di lui per tenere a bada la sua patologia.

Particolare anche il ricordo di Ivan Cattaneo, che scopre Mario Mieli tramite la prima edizione del FUORI. Il referente milanese della rivista era proprio Mieli. Cattaneo decise quindi di contattarlo, proponendogli un’intervista per il “Re Nudo”. L’incontro lo ricorderà per tutta la vita: Mario si presentò con una camicia collo alto, i pantaloni velluto, laccato. Cattaneo rimase terrorizzato dall’incontro.

Dal FUORI ai COM

Quando Angelo Pezzana annunciò l’appoggio del FUORI ai Radicali, molti attivisti decisero di andarsene. Tra questi, c’era Mario Mieli, che fondò i Collettivi Omosessuali Milanesi (COM).

I COM fecero la loro comparsa del 1976, al Festival del proletariato giovanile di Parco Lambro, a Mlano. Fu il primo riscontro esterno, nonché una semi sconfitta. Il banchetto venne assaltato dai presenti, che non accettavano la loro presenza al festival. Nonostante questo, Mieli riuscì a salire sul palco, denunciando l’aggressione e urlando lo slogan “Lotta dura, Contronatura!”.

Nonostante il finale, fu un’apparizione mitica: Era la prima volta un leader del movimento gay appariva in televisione.

I COM organizzarono anche degli spettacoli teatrali, come “Traviata Norma – ovvero: vaffanculo… ebbene sì!”

Il transessualismo e il marxismo

Riguardo alla transessualità, Mieli sviluppa un concetto tutto suo, che però non si collega a quello odierno. Era convinto che ogni persona può essere transessuale, ma solo se non viene condizionata fin dall’infanzia che l’eterosessualità è la normalità, abituandosi quindi a una società eteronormativa.

La transessualità di Mieli è “la tendenza polimorfa e perversa dell’uomo, caratterizzata da una pluralità delle tendenze dell’Eros e dall’ermafroditismo originario e profondo di ogni individuo” (dal suo libro Elementi di Critica Omosessuali).

Non accettava la battaglia tra omosessualità ed eterosessualità, così come che vi fosse una suddivisone tra maschio e femmina, ovvero persone che indossavano “divise mostruose da maschio o da donna“.

Accanto a ciò, riteneva che la società capitalista fosse omofoba, abbracciando il marxismo e traducendolo come strada per la lotta per i diritti gay. Anche il comunismo, dunque, poteva essere rimodellato per la riscoperta del proprio corpo.

Elementi di critica omosessuale: alla base degli studi di genere

Tesi di laurea e libro celebre di Mieli, ha gettato le basi per gli studi dell’identità di genere. Nelle prime pagine, ha scritto:

Spero che la lettura di questo libro favorisca la liberazione del desiderio gay presso coloro che lo reprimono e aiuti quegli omosessuali manifesti, che sono ancora schiavi del sentimento di colpevolezza indotto dalla persecuzione sociale, a liberarsi della falsa colpa.

Si tratta anche di un lavoro soggettivo, sia di Mieli sia dei movimenti gay italiani a partire dal 1970. Ormai conosciuto, la pubblicazione fu un vero successo, e ne parlarono TV e giornali.

La morte

Il 12 marzo 1983, a 30 anni, Mario Mieli mette la testa nel forno. Alla base del gesto, una serie di motivazioni. Prima di tutto, la sua malattia mentale, la schizofrenia lo faceva vivere in costante bilico.

Inoltre, l’intervento del padre aveva impedito la pubblicazione del suo ultimo libro, “Il risveglio dei Faraoni“. Un’opera autobiografica, che avrebbe leso anche la famiglia. Per evitare la vergogna, il padre sfruttò la sua notorietà per bloccarlo.

Le varie concause accentuarono la depressione, che lo portarono al suicidio. Poteva essere salvato? Si, ma anche gli amici più stretti non riuscivano a farsi ascoltare da Mario, che aveva iniziato ad allontanare chiunque.

