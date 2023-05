Che tip* da palestra sei? La spassosa video-gag di Lorenzo Balducci

< 1 minuto di lettura

In questi giorni a Roma a teatro con Tom à la Ferme, Lorenzo Balducci si è concesso un altro dei suoi esilaranti video parodia interamente ambientato in una palestra McFIT.

“Che tip* da palestra sei?”, si è chiesto l’attore felicemente fidanzato con Jader Picciau, per poi trasformarsi in cliché ginnici presenti in tutte le palestre del mondo.

Quelli che sembrano pronti per la guerra, con faccia tirata e urla sguaiate ad ogni peso tirato su; quelli nati multitasking, che tra un addominale e l’altro messaggiano, leggono mail, rispondono al telefono tramite cuffiette e sull’orologio smanettano controllando calorie bruciate e km percorsi; quelli che lo sguardo languido e piacione te lo fanno pure sul tapis roulant, fradici di sudore e con la schiuma alla bocca; quelli che si sentono divə, neanche stessero all’Ariston e non davanti ad uno specchio a fare squat; quelli che ritenteranno l’anno prossimo, perché con le palestre non c’entrano proprio niente; e soprattutto quelli a cui non je ne po’ fregà de meno, che pagano un abbonamento e vanno in palestra tanto per passare un’ora, farsi un selfie e tornarsene a casa dopo aver comprato un kg di gelato.

“Non è il terrore della prova costume a farvi sentire unitə, ma il fatto di essere favolose“, ha sentenziato sul finale Lorenzo Balducci, per l’ennesima volta perfetto volto (e corpo!) comedy, con la consapevolezza assoluta che qualunque tipə tu sia, da McFIT sarai sempre benvenutə!