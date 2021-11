Lorenzo Balducci, l’intervista: “Mi sono perso per ritrovarmi. E ora rido con le persone che amo”

7 minuti di lettura

Lorenzo Balducci torna sul palco dell’OffOff Theatre con lo spettacolo “Allegro, Non Troppo” di Mariano Lamberti, in scena a Roma da martedì 16 a domenica 21 novembre 2021. Un viaggio ironico tra luci e ombre della comunità LGBTQI, con un testo che la descrive in maniera dissacrante, non tralasciando momenti intimi ed ispirati anche ad elementi strettamente biografici del protagonista, (come i suoi esordi come attore e il suo difficile coming out), seguiti da pause di riflessione più serie sul culto della auto rappresentazione, valide a prescindere per ogni orientamento sessuale.

Con l’ausilio di video, nel suo inimitabile stile visionario, Balducci porta il pubblico per mano alla scoperta delle ossessioni dei giovani millennials omosessuali, dalle dating app per incontri al buio e le loro dinamiche surreali, (collegandosi in diretta con alcuni utenti), al fanatismo per i social come Instagram e Tik Tok, mostrandone le clip più demenziali e grottesche. Ne abbiamo parlato con Lorenzo, attore che nel corso degli anni ha ampiamente lavorato sia nella più classica commedia all’italiana (da Carlo Verdone, ai fratelli Vanzina), che nel più ricercato cinema d’autore (Carlos Saura, Zulawsky, Andrè Techinè), scovando infine un lato ironico di sè particolarmente ispirato.

Tra pochi giorni torni a teatro a Roma, all’OffOff diretto da Mariano Lamberti, con “Allegro, Non Troppo”, racconto ironico nei vizi e nelle virtù della comunità LGBTQI. Come nasce questo progetto.

Nasce da un’idea di Mariano, che ha collaborato con l’autore Riccardo Pechini. Siamo amici con Lamberti da quando abbiamo girato Good as You, mi ha parlato di questo one man show, dove il tema principale fosse la comunità LGBT vista attraverso gli occhi di qualcuno che ne facesse parte. Voleva entrare a gamba testa in tal senso, è una stand up comedy a due facce. Entrambi dissacranti, ma una molto divertente e una molto meno divertente. Ha pensato che potessi essere la persona giusta per questo tipo di spettacolo, vista anche la mia totale adesione alla comunità LGBT. Inizialmente mi ha spaventato come progetto, perché la stand up comedy è un mondo lontanissimo da me. Ma il tema mi ha attratto e mi sono fatto coraggio. Causa lockdown abbiamo avuto anche molti mesi per provare, dovevamo inizialmente debuttare un anno fa.

Conclusa l’esperienza romana ci sarà un tour, come direbbe Simona Ventura, o tutti i tuoi fan dovranno accorrere nella Capitale per poterti ammirare.

Sì, andremo a Napoli a dicembre, andremo a Bologna, Vicenza, Torino. Avremo delle date sparse. Speriamo poi di continuare in tutta Italia.

Questo tuo lato ironico, per non dire meravigliosamente demenziale, è emerso solo negli ultimi anni grazie ai social network. Dove nascono le tue idee, i tuoi sketch, e quanto tempo impieghi per realizzarli.