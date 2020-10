Pompieri australiani, il sexy calendario 2021 con gli animali – foto e video

Giunto al suo 28° anno di vita, ecco tornare il calendario più popolare al mondo legato ai pompieri. I mitici vigili del fuoco australiano, tornati a spogliarsi per un 2021 che tutti noi ci auguriamo diverso del 2020 con l’Australian Firefighters Calendar.

Negli ultimi 12 mesi il mondo intero ha pianto anche per i catastrofici incendi che hanno devastato l’Australia, con una perdita stimata di 1 miliardo di animali dalla celebre fauna selvatica australiana. E allora perché non unire pompieri e animali per un 2021 da sfogliare, si è domandato David Rogers, direttore del calendario.

Sono così nati più calendari. Quello “Hero“, che onora il duro lavoro dei vigili del fuoco australiani durante questa crisi; quello “Animallovers“, che mette sotto i riflettori una vasta gamma di animali selvatici come koala, wombat, canguri e avifauna. Senza dimenticare i calendari con cani e gatti. Parte dei proventi, come ogni anno, finirà in beneficenza.

Sito web – Australian Firefighters Calendar

Pagina FB – Australian Firefighters Calendar