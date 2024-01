I vegani lo fanno meglio: uno studio rivela che una dieta plant-based incrementa i livelli di libido

2 min. di lettura

Stando ai risultati di un esperimento condotto dalla prestigiosa Stanford University, la dieta plant-based sarebbe un potente afrodisiaco.

Per aggirare eventuali bias metodologici derivanti da fattori come differenze genetiche, l’ambiente di crescita e le abitudini di vita, nel confermarlo i ricercatori hanno coinvolto un campione di 22 gemell* identich* e con stili di vita simili, sottoponendoli a una dieta 100% vegana per otto settimane.

Sorprendentemente, oltre ai noti benefici sulla salute cardiovascolare e sulla longevità, lo studio ha rivelato che una dieta vegana ha anche un effetto decisamente più piccante: le donne che hanno eliminato i derivati animali dalla loro dieta hanno mostrato un incremento della libido fino al 383% in sole otto settimane.

E gli uomini? Anche qui, i numeri parlano chiaro. Un sondaggio del 2020 ha rivelato che il 95% dei vegani si dichiara soddisfatto della propria vita sessuale, contro l’84% dei vegetariani e il 59% degli onnivori.

Ma quali sono le ragioni scientifiche dietro questi risultati? Gli esperti spiegano che alcuni nutrienti presenti nelle verdure, come antiossidanti, vitamine e minerali, migliorano l’afflusso di sangue in tutto il corpo, inclusa l’area pelvica.

In particolare, alimenti ricchi di nitrati, come la barbabietola e gli spinaci, possono aumentare la produzione di ossido nitrico, un composto che aiuta a dilatare i vasi sanguigni, migliorando la circolazione.

Questo effetto può essere particolarmente benefico per la funzione erettile negli uomini e per l’aumento della sensibilità e dell’eccitazione nelle donne.

Un’altra considerazione riguarda il miglioramento generale dei livelli di energia e vitalità che molti seguaci di diete plant-based riferiscono.

L’alta concentrazione di nutrienti essenziali, l’assenza di grassi saturi e colesterolo tipici dei prodotti animali, e un indice glicemico generalmente più basso di questi regimi alimentari possono contribuire a un miglioramento del metabolismo energetico. Questo si traduce in una maggiore vitalità, anche in termini di libido e prestazioni sessuali.

Quindi, se pensi che il plant-based sia solo una scelta etica, o al più salutistica, pensaci due volte. Potrebbe essere la chiave non solo per un cuore sano, ma anche per una vita amorosa più speziata, a prescindere dai tuoi gusti in fatto di… ortaggi!

