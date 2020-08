Queer Lion Award: dal 2 settembre al via la 14esima edizione. Scopriamo i film in concorso

L’appuntamento è dal 2 al 12 settembre 2020, al Lido di Venezia, in occasione della 77° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica de la Biennale di Venezia. Il Queer Lion Award, giunto alla sua 14° edizione, presenta invece sette film in gara.

Lo scorso anno, la vittoria era andata a El Principe, di Daniel N. Casagrande.

Possono partecipare al Queer Lion Award tutti i film con tematiche e personaggi LGBT rilevanti, di durata pari o superiore a 30 minuti.

Queer Lion Award: i 7 film in concorso

Ecco le schede.

The World to Come di Mona Fastvold (Usa, 98’, 2020)

Cast: Katherine Waterston, Vanessa Kirby, Christopher Abbott, Casey Affleck

Sinossi: Nel 1850, in una fattoria nello stato di New York, Abigail e Dyer hanno appena perso la loro unica figlia a causa della difterite. Ancora in lutto, Abigail fa la conoscenza dei nuovi vicini, Tally e il marito Finney. Le due donne formano così un legame fatto di intimità sempre maggiore e passionale devozione. Quando i mariti comprenderanno l’intensità della loro relazione, la situazione sfuggirà a tutti di mano.

Presentato nella sezione Venezia 77

Śniegu już nigdy nie będzie (Never Gonna Snow Again) di Małgorzata Szumowska, Michał Englert (Polonia, Germania, 113’, 2020)

Cast: Alec Utgoff, Maja Ostaszewska, Agata Kulesza, Weronika Rosati, Andrzej Chyra

Sinossi: Polonia. Un massaggiatore proveniente dall’Ucraina entra nella quotidianità dei ricchi residenti di una comunità chiusa senza stimoli né desideri. Nonostante la loro ricchezza, queste persone sembrano tristi, annoiate. Le mani del nuovo arrivato li guariscono, i suoi occhi penetrano nelle loro anime. Per loro, l’accento russo di quell’uomo suona come una canzone del passato, un ricordo della loro infanzia. Zhenia, questo il suo nome, cambierà loro la vita.

Presentato nella sezione Venezia 77