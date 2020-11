“Sento il bisogno di una relazione più profonda. Ma l’idea di conoscere e farmi conoscere mi terrorizza.”

La 26nne Elena ha così chiesto aiuto al sommo Immanuel Casto, arrivato alla sua sedicesima puntata della 2a stagione della sua Posta. Elena ha avuto solo relazioni fisiche fino ad oggi, ma se da una parte vorrebbe altro dall’altra l’idea di farsi conoscere al di là del semplice sesso la terrorizza. Come fare?

“Sai qual è il rimpianto più comune sul letto di morte? L’amore. Il rimpianto è non aver amato di più, non essersi fatti conoscere, per questa maledetta paura d’amare. A non rischiare, si rischia enormemente di più“. Parola di Immanuel. Rendiamo grazie a Casto.