“Sesso libero” con il Dr. Punto G: quali sono le migliori posizioni per il sesso anale?

La libertà sessuale è fondamentale per la comunità LGBTQIA+ e per essere liberi bisogna essere informati. Ci sono tanti luoghi comuni che circondano il sesso tra persone omosessuali e informazioni che, a volte, persino gli stessi uomini non conoscono. E per una libertà sessuale sana, è necessario che si faccia chiarezza.”S

Parola allora al Dr. Punto G (@dr_punto_g), alter ego del Dr. George Jaar, sessuologo che attraverso i suoi canali social sensibilizza su questo tema, spiegando tutto ciò che c’è da sapere sul sesso, dalle nozioni più basilari alle curiosità e approfondimenti.

Nel secondo appuntamento di “Sesso libero”, il Dr. Punto G dà qualche consiglio sul sesso anale: cosa c’è da sapere, quali sono gli elementi importanti e le migliori posizioni per raggiungere l’orgasmo e, soprattutto, non creare danni. La parola chiave è la comunicazione nella coppia, per fare in modo che l’esperienza non risulti spiacevole a nessuno dei due. Dopodiché, largo alla creatività per sperimentare nuove posizioni e nuove modalità. Vediamone alcune.

Foto copertina: Anna Shvats via Pexels

