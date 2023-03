“Sesso libero” con il Dr. Punto G: cos’è l’orgasmo prostatico?

0:00 Ascolta l'articolo < 1 min. di lettura Scuro Chiaro

La libertà sessuale è fondamentale per la comunità LGBTQIA+ e per essere liberi bisogna essere informati. Ci sono tanti luoghi comuni che circondano il sesso tra persone omosessuali e informazioni che, a volte, persino gli stessi uomini non conoscono. E per una libertà sessuale sana, è necessario che si faccia chiarezza.

Parola allora al Dr. Punto G (@dr_punto_g), alter ego del Dr. George Jaar, sessuologo che attraverso i suoi canali social sensibilizza su questo tema, spiegando tutto ciò che c’è da sapere sul sesso, dalle nozioni più basilari alle curiosità e approfondimenti.

Nel primo appuntamento di “Sesso libero”, il Dr. Punto G spiega cos’è l’orgasmo prostatico e in che modo è possibile stimolare la prostata per raggiungere l’orgasmo: “L’orgasmo prostatico è un apice di piacere che può essere raggiunto con o senza eiaculazione a seguito della stimolazione della prostata con un dito, un pene o un sex toy”. Una pratica che viene chiamata anche “prostate milking” e che, prima di provare, necessita prendere in considerazione alcune cose. Scopriamo quali sono.

