Dinky One, arriva l’app di dating per chi è minidotato

“Le dimensioni contano?”. La domanda delle domande trova ora risposta in una nuova app di dating, Dinky One il suo nome, lanciata 10 giorni fa e pensata unicamente per gli uomini che hanno il pene non particolarmente importante. Dinky One nasce proprio nel tentativo di combattere lo stigma, la vergogna della dimensione, dimostrando al mondo che anche i meno dotati meritano l’amore.

“Alcuni uomini ce l’hanno grande, alcuni nella media e altri sotto la media”, sottolinea il comunicato stampa. “Dinky One consente agli uomini che ce l’hanno più piccolo di uscire con persone al di fuori della loro cerchia di amici e con la sicurezza che tutti coloro che usano il sito sono pienamente consapevoli. I membri possono concentrarsi su interessi condivisi e andare avanti con gli appuntamenti”.

Dal 9 marzo, giorno del lancio, Dinky One ha già registrato 27.000 utenti, 5.000 dei quali nelle ultime 24 ore. Un quinto degli uomini che si registrano sono gay o bi, ma l’app è aperta a tutti, compresi eterosessuali, transessuali e ovviamente donne, alla cerca di uomini non dotati. L’obiettivo primario di Dinky One? “Aumentare la fiducia dell’uomo” sul proprio sesso.