Durante le feste si fa più sesso?

Una cosa che i gay amano fare a Natale è spogliarsi.

Nel bel mezzo dell’infinito itinerario che mi trascina dalla tavola da pranzo al divano, mentre i discorsi dei parenti diventano una nenia che mi dissocia dallo spazio e il tempo, scorro la home di Twitter e mi ritrovo una valanga di uomini nudi (rigorosamente in circoli verdi, colgo il momento per ringraziare del pensiero).

Tra chi ci fa sapere con il six pack in bella vista che si è rovinato la linea e chi sentiva l’urgenza di sbottonarsi i pantaloni, quello dei nudes è un trend che richiama chiunque, un regalino per distrarsi dal torpore dei festeggiamenti e ribadire che, contro ogni aspettativa, a Natale si è ancora è più allupatə.

Lo dico io, lo dice Twitter, e uno studio del 1999 che ha rilevato un picco delle vendite dei condom durante la settimana natalizia, con un aumento del 2.5% nel 2013.

Perché le feste fanno impazzire l’ormone? Sarà l’eccesso di carboidrati? Una reazione chimica al troppo tempo passato con nonna? Secondo Laurie Mintz, psicologa e autrice che insegna Psychology of Human Sexuality presso University of Florida è un fenomeno comunissimo che ha a che fare con relax e senso di vicinanza collettiva: “Stiamo festeggiando, passiamo del tempo in compagnia, e questo genera desiderio di intimità e connessione” spiega Mintz a Instyle, specificando che le persone hanno più voglia del solito perché come quando siamo in vacanza, la mente è libera dallo stress quotidiano.

La voglia di far sesso diventa un sovversivo al sovraccarico di parenti e frasi inopportune, una via di fuga per rilassare finalmente quel sorriso forzato, smettere di rispondere a domande inutili, e lasciarsi andare ad un tête-à-tête libero da convenevoli. Una fantasia che non potremmo mai permetterci durante il pranzo con i nonni, e proprio per questo ci alziamo e scappiamo in bagno a renderlo presente.

È proprio la claustrofobica sensazione di sentirsi soffocare dalla propria famiglia che secondo la terapeuta Amanda Pasciucco, amplifica il bisogno di connetterci e spogliarci delle nostre ansie (in tutti i sensi).

Eppure Vanessa Marin, altra psicoterapeuta, nota che ci sono innumerevoli motivi per sentire scarso appetito sessuale durante le feste: si ritorna al paesino d’infanzia, la geolocalizzazione diventa un problema, e farvi una trombata potrebbe impiegarvi mezz’ora di macchina, nel migliore dei casi.

Non ospitate voi e nemmeno loro, perché tuttə e due siete a casa con mamma e papà che a quasi 30 anni suonati continuano ad aprire la porta della cameretta senza bussare e vi chiedono dove andate alle undici di sera.

Il sesso in questo periodo è accroccato all’ultimo, a volte scomodo, e spesso fatto di nascosto come se fossimo durante l’era del proibizionismo.

“Anche le persone single mi dicono che esitano a fare sesso o uscire con qualcuno durante le feste, perché questo periodo dell’anno porta con sé troppe aspettative, secondo solo a San Valentino” spiega Marin a Instyle.

Va in totale opposizione con il fatto ci sentiamo anche gonfi come un pallone, nauseabondə, lobotomizzatə e anche un po’ bruttə.

Ma forse è proprio perché queste sensazioni sono rispettivamente condivise che abbiamo ancora più bisogno di liberare le endorfine?

Non occorre la scienza per confermarcelo, che la dottoressa Mintz sottolinea che varia di caso in caso: “Dipende su chi sei, cosa stai facendo durante le feste, cosa ti genera stress. Alcune persone non ne possono più e vogliono restare da sole, altre sentono urgenza di un orgasmo per stare meglio“.

Comunque non siete stranə, almeno non più della norma: postate le vostre foto in déshabillé dopo il pranzo di Natale, prendetevi un intermezzo durante la partita a briscola per masturbarvi, architettate l’amplesso più strampalato dell’anno se ne sentite il bisogno.

I vostri istinti primordiali sono più che leciti anche durante la più grande ricorrenza religiosa dell’anno, e poco importa se Gesù vi guarda.

Oppure no, spalmatevi sul divano, abolite ogni contatto corporeo, rigenerate le vostre sinapsi in vista di tempi migliori.

Le feste possono rivelarsi un intenso tour de force a cui non avevate chiesto di partecipare: godetevela a modo vostro.

