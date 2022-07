Si rifiuta di partecipare al matrimonio della sua gemella perché la futura moglie è l’ex che lui voleva sposare

2 min. di lettura

Arriva ancora una volta dal popolare forum AITA (Am I The A**hole) di Reddit una storia famigliare a tinte queer a dir poco curiosa, con protagonisti due gemelli. Fratello e sorella, sempre legati fino a quando l’amore non si è messo in mezzo.

Il 27enne ha raccontato come 3 anni fa si è proposto all’amata Julie, all’epoca sua compagna. Lei gli dice di sì. “Sembrava tutto ok, fino a quando non ho notato che Julie aveva iniziato a essere un po’ distante… mi diceva che stava bene, ma necessitava di un po’ di spazio. Poche settimane dopo mi ha lasciato. Ero devastato e non sapevo cosa fosse successo. Ho contattato mia sorella per chiederle supporto e lei era lì, al mio fianco. Lei e Julie andavano molto d’accordo, quindi le ho chiesto se sapeva cosa fosse successo. Era titubante, ma ha confessato che qualcosa era accaduto. Le ho chiesto di spiegarmelo ma rispose che non spettava a lei dirmelo. Ho continuato ad insistere, ma mia sorella ha mantenuto la sua posizione e ha detto che non sapeva dirmi quando e se Julie sarebbe stata prima o poi pronta a raccontarmi tutta la verità”.

Julie ha in seguito fatto coming out come bisessuale, raccontando all’ex compagno che parlare con la sua gemella l’aveva “aiutata a capire la sua vera sessualità e i suoi veri sentimenti”. “Julie mi ha detto che non sarebbe stato giusto per nessuno di noi se non avesse abbracciato il suo vero io, anche perché non provava più per me gli stessi sentimenti che aveva provato in precedenza”.

Per quanto distrutto dalla rottura, lui le augura il meglio e i due si separarono in buoni rapporti. Poi succede l’inimmaginabile, perché Julie iniziato a frequentare una donna. Quella donna è proprio la sorella gemella del suo ex. Quest’ultima giura che la relazione tra loro due è iniziata solo dopo che quella vecchia con suo fratello era finita, ma lui non l’accetta. Il rapporto tra gemelli muta, si spezza, anche perché poche settimane fa sua sorella si è presentata alla sua porta per annunciargli che si è ufficialmente fidanzata con Julie: “Sono qui per invitarti al nostro matrimonio”.

“Il resto della conversazione è stato confuso, ma dopo che se n’è andata, ho bevuto. Molto. E dopo averci pensato per alcuni giorni, ho detto a mia sorella che non sarei andato al suo matrimonio. Le ho spezzato il cuore e mi ha pregato di andarci, perché voleva che fossi lì. Anche mia madre mi ha chiamato, chiedendomi di esserci. Le ho detto di no. Mi rifiuto di partecipare. Non sopporto proprio l’idea del dover essere lì, in mezzo alla folla, e vedere mia sorella sposare la donna che avevo io programmato di sposare, la donna che amavo”.

Il 27enne ha poi confessato di aver fatto un viaggio a Vancouver lo stesso fine settimana del matrimonio. Questo il suo ultimo aggiornamento: “Ho deciso di non partecipare al matrimonio. Anche se una parte di me è ancora ferita, la verità è che mia sorella è sempre stata più di una semplice gemella, è la mia migliore amica sin dalla nascita. E in questo momento non riesco a convincermi ad interrompere completamente i rapporti con lei“.

Sul web, curiosamente, centinaia di commenti a sostegno del giovane, colpevolizzando la sorella gemella per aver fatto qualcosa che molti definiscono ‘indifendibile’.

