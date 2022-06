Stonewall, dal 2024 un centro visitatori celebrerà la storia LGBTQI+

2 min. di lettura

Un hub per celebrare l’eredità della rivolta di Stonewall del 1969 aprirà accanto allo storico Stonewall Inn di New York. L’annuncio dello Stonewall National Monument Visitor Centre, che inaugurerà nel 2024, è stato fatto da Pride Live.

L’organizzazione non profit offrirà uno spazio designato per tour virtuali e in presenza, conferenze, mostre di arti visive dedicate alla conservazione, all’avanzamento e alla celebrazione dell’eredità della ribellione di Stonewall. Pride Live sta supervisionando la creazione del sito che includerà il contributo di storici, attivisti, leader della comunità e alleati per preservare le storie sottorappresentate di persone LGBTQ+ in America.

Quando le sue porte si apriranno, il Visitor Center sarà il primo all’interno del sistema dei parchi nazionali dedicato alla storia LGBTQ+. Nel 2016, infatti, The Stonewall Inn è stato designato monumento nazionale, il primo monumento nazionale degli Stati Uniti dedicato alla storia LGBTQ. “L’apertura dello Stonewall National Monument Visitor Center è un momento straordinario nella storia di Stonewall“, ha affermato Ann Marie Gothard, presidente del consiglio di Pride Live. “Onoriamo tutti coloro che sono venuti prima di noi, in particolare le persone omosessuali che combattono per l’uguaglianza nelle rivolte di Stonewall”. “In questo posto, un gruppo energico di persone ha creato un movimento per l’uguaglianza che continua ancora oggi“, ha affermato Chuck Sams, il direttore del National Park Service.

Sams ha anche sottolineato la necessità di celebrare e riconoscere l’importanza della storia LGBTQ+, ritenendo fondamentale fornire alle persone “un luogo in cui possono conoscere e connettersi con la lotta in corso della comunità LGBTQ+ per le libertà civili”. Nel creare uno spazio sicuro e inclusivo per la comunità LGBTQ, lo Stonewall National Monument Visitor Center commemora l’eredità di Stonewall in modo che la prossima generazione possa veramente comprendere la lotta passata e in corso per i diritti LGBTQ+. Il Centro visitatori sarà finanziato da donatori e domani dovrebbe tenersi una cerimonia ufficiale.

I moti di Stonewall presero vita la notte del 27 giugno 1969, quando la polizia irruppe nello Stonewall Inn, bar gay in Christopher Street nel Greenwich Village, per portare a termine i soliti arresti. Ma quella notte, per la prima volta, la comunità si ribellò alla polizia, . Quella notte viene simbolicamente considerata il momento di nascita del movimento di liberazione gay moderno in tutto il mondo. Ecco perché giugno, da allora, è Pride Month.

