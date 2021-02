Super Bowl, tutte le popstar che hanno cantato l’inno nazionale USA – VIDEO

È ormai tutto pronto per la 55ª edizione del Super Bowl, la finale del campionato della National Football League. La prima, e speriamo ultima, ai tempi del Coronavirus. Domenica 7 febbraio metà America sarà incollata alla tv per assistere al match tra i Tampa Bay Buccaneers e i Kansas City Chiefs, in diretta dal Raymond James Stadium di Tampa, Florida.

Se lo show dell’intervallo è stato affidato a The Weeknd, che ha speso ben 7 milioni di dollari per la sua spettacolare realizzazione, a cantare l’inno nazionale USA saranno due nomi a noi praticamente sconosciuti, ovvero Jazmine Sullivan, nel 2009 nominata a 5 Grammy, e il cantante country Eric Church.

Inno in passato intonato da alcune tra le più celebri e ammirate ugole della musica a stelle e strisce, da noi raccolte nell’arco di 40 anni. Vedere, e ascoltare, per credere. La vostra preferita?

Super Bowl, ecco tutte le popstar che hanno cantato l’inno nazionale USA