Pioggia di star LGBT in 4 pubblicità del Super Bowl 2021 – VIDEO

Il Super Bowl 2021 è partito alla grande. Non solo per la vittoria dei Buccaneers di Tom Brady e lo spettacolo dell’intervallo di The Weeknd (in testa al post lo show), ma anche per le pubblicità che vengono trasmesse a prezzi milionari, dove hanno fatto la loro comparsa diversi personaggi LGBT.

4 gli quattro spot con personaggi LGBT del mondo dello spettacolo. Sono brand internazionali: M&M’s, Michelob ULTRA, Logitech e Paramount.

Gli spot con star LGBT nel Super Bowl 2021

RuPaul e Patrick Stewart nello spot della Paramount +

La Paramount +, ad esempio, ha realizzato un nuov sport per il Super Bowl 2021, chiamato “Expedition: Sweet Victory”. In questa pubblicità, troviamo Patrick Stewart seduto ad un bancone da bar realizzato su un pezzo di ghiaccio, sulla cima del Paramount. Oltre a Stephen Colbert in versione barista che gli versa da bere, nell’esilarante sport arrivano sulla cima molte celebrità, tra cui RuPaul, Iain Armitage (il piccolo Sheldon Cooper), Leonardo de “Tartarughe Ninja”, i personaggi del cartone Beavis and Butt- head e Spongebob.

Lil Nas per la Logitech

La Logitech, società informatica di fama mondiale, ha pensato al rapper gay Lil Nas, per inviare un messaggio di apertura ed inclusione nel mondo del lavoro, ma anche per pubblicizzare il suo nuovo singolo, ancora non uscito, “Montero (Call Me by Your Name)”. Il pezzo si rifà al celebre film di Luca Guadagnino (preso dal libro omonimo di Andrè Aciman).

Michelob Ultra con Billie Jean King

La birra statunitense ha pensato a una carrellata di foto e video, tra cui quelle di Billie Jean King, prima atleta statunitense a fare coming out. Nello spot del Super Bowl 2021, una voce fuori campo si chiede: “E se la gioia fosse l’intero gioco, non solo il gioco finale?“.

M&M’s sceglie Dan Levy

La quarta e ultima pubblicità che ha incluso una star LGBT è la M&M’s con Dan Levy. Il brand di cioccolatini colorati hanno fatto sorridere il pubblico del Super Bowl 2021 con uno spot esilarante, dove i personaggi offrono un pacchetto di M&s’s per scusarsi.