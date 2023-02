Superbowl 2023: Rihanna canta i suoi successi (ed è incinta) – VIDEO

0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

L’attesa è finita: stanotte durante l’Halftime Show Rihanna si è esibita al Super Bowl 2023.

(Cliccate qui, per vedere la performance)

In tutina rossa di Loewe, sneakers MM6 Maison Margiela in collaborazione con Solomone, e su piattaforma fluttante, circondata da una miriade di ballerini, Riri ha aperto la performance sulle note di B*tch Better Have My Money.

Completamente unbothered sul palco più seguito d’America (è pur sempre del Toro), l’artista ha riservato 13 minuti di tutti i suoi più grandi successi (Where Have You Been, Only Girl (In The World), We Found Love, Rude Boy, Work, Wild Thoughts, Pour it up, All Of The Lights, Run This Town, Umbrella, e infine Diamonds).

Nonostante qualche piccolo momento iconico (lei che all’improvviso si dà una sistemata al make up) la performance si è rivelata un po’ underwhelming rispetto le aspettative: dopo sette anni di assenza era forse lecito aspettarsi di più? Molt* erano lì solo per lei, inclusa Cara Delevigne che avrebbe continuato a godersi il concerto al posto della partita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cara Delevingne (@caradelevingne)

Ma ci ha pensato la grande sorpresa a risollevare l’entusiasmo di chiunque: placate gli animi tutti voi che speravate in nuova musica perché sotto la tutina, Riri ha rivelato un pancione, confermando nelle ore successive di essere incinta di un secondo figlio, insieme al compagno A$ap Rocky.

È stata proprio la maternità a motivare l’artista a ritornare sul palco, raccontando che l’amore per il primo figlio (nato lo scorso Maggio) le ha trasmesso la sicurezza giusta per accettare la sfida.

Ciliegina sulla torta di uno spettacolo che ha omaggiato apertamente le origini caraibiche della cantante: “Il mio obiettivo è quello di rappresentare gli immigrati, il mio paese, le Barbados, e le donne nere di tutto il mondo.” diceva Riri ad Apple Music pochi giorni fa “Penso sia molto importante, per le persone, vedere che ci sono possibilità per tutti. E sono onorata di essere qui in questa importante occasione“.

© Riproduzione Riservata