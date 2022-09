È ufficiale: Rihanna si esibirà al Super Bowl 2023!

2 min. di lettura

Vi manca la musica Rihanna? Iniziate a cantar vittoria, perché forse l’attesa è giunta al termine!

Dopo innumerevoli speculazioni, la conferma è arrivata proprio questa domenica: Rihanna si esibirà al Super Bowl 2023, presso il State Farm Stadium di Glendale, Arizona, il prossimo 12 febbraio 2023 .

Non una chiacchiera di corridoio, ma una notizia ufficializzata dalla casa discografia Roc Nation e Miss Fenty in persona sul suo profilo Instagram: una foto che ritrae la mano di Riri con il celebre pallone da football, e un punto fermo come caption che dice tutto. “Siamo entusiasti di accogliere Rihanna sul palco dell’Apple Music Super Bowl Halftime Show” ha dichiarato Seth Dudowsky, capo della NFL (National Football League) “Rihanna è un’artista unica della sua generazione che è stata una forza culturale durante tutta la sua carriera. Non vediamo l’ora di collaborare con Rihanna, Roc Nation e Apple Music per offrire ai fan un’altra esibizione storica dell’Halftime Show”.

Una sorpresa che ha mandato in brodo di giuggiole i social, dove nessuno si sarebbe aspettato un ritorno in pompamagna sul palco dall’artista. Fino a poche ore prima, si vociferava che sarebbe stata Taylor Swift ad esibirsi al finale di campionato più seguito (e redditizio) degli Stati Uniti, notizia successivamente smentita da TMZ e People, con l’ospite ufficiale. Rihanna aveva già ricevuto la proposta di esibirsi nel 2019 (Us Weekly mormora che avrebbe rifiutato l’offerta a sostegno del quaterback Colin Kaepernick, sospeso dalla Federazione per essersi inginocchiato durante l’inno nazionale come segno di protesta anti-razzista).

Dopo essere diventata mamma lo scorso Luglio e aver dedicato buona parte degli ultimi anni alla sua linea di cosmetici Fenty Beauty e lingerie Savage Fenty – all’insegna dell’inclusione e la body positivity – molti fan sperano nell’arrivo di un nuovo album all’orizzonte, inaugurando un comeback musicale che aspettano dal 2016, con l’ultimo lp ANTI. “Rihanna è un talento della sua generazione, una donna di umili origini che ha superato ogni aspettativa” scrive in una nota ufficiale Jay-Z, fondatore della Roc Nation “Una persona nata nella piccola isola di Barbados che è diventata una delle artiste più importanti di sempre. Si è fatta da sé nel mondo degli affari e in quello dello spettacolo”.

Emozionatə per il ritorno di Riri? Non ci resta che aspettare e vedere cosa ha in serbo per noi!

