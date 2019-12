EasyJet vieta “signore e signori” in favore di un saluto inclusivo

EasyJet ha deciso. Secondo quanto riportato dalla CNN, la compagnia area non saluterà più i suoi passeggeri a bordo con il tradizionale “signore e signori”, nel suo messaggio di benvenuto, bensì con più inclusivo e generico “benvenuti a tutti”.

Easyjet non ha dichiarato quando questi cambiamenti saranno attuati, ma ha rimarcato come il suo obiettivo sia quello di fornire un “ambiente accogliente” per tutti i passeggeri.

A detta del The Sun, la decisione sarebbe stata presa a causa di una polemica nata su Twitter, mesi or sono, quando il professore Andi Fugard dell’Università di Londra denunciò l’eccesso di linguaggio binario di genere sugli aerei della compagnia. Immancabile la polemica social, con diversi utenti che hanno sottolineato come ‘Ladies and Gentlemen’ sia pura e semplice ‘tradizione britannica’.