Musk ospite di Giorgia Meloni ad Atreju, Crocini: “Lui padre con la GPA ospite di un partito che vuole abolirla”

Dal ct della nazionale italiana Luciano Spalletti a Fabio Caressa, passando per Gianfranco Vissani, Matteo Renzi e Carlo Calenda, Luciano Violante e Marco Minniti. Anna Paola Concia, Ivan Scalfarotto ed Eugenia Roccella parleranno de “Il cuore della Nazione: prospettive per una nuova primavera della famiglia”, mentre Elly Schlein ha rispedito l’invito al mittente, perché vuole dialogare in Parlamento e non su un palco.

È tutto pronto a Castel Sant’Angelo per la nuova edizione di Atreju, storica kermesse di Fratelli d’Italia quest’anno lanciata in pompa magna da un servizio del Tg1 di piyongyanghiana memoria, con un super ospite d’eccezione che ieri ha fatto gridare al miracolo i meloniani. Elon Musk. L’uomo più ricco del mondo, già accolto mesi or sono da Palazzo Chigi e al quale la premier Giorgia Meloni aveva gentilmente concesso un importante monumento d’Italia per fare a botte con Mark Zuckerberg, prima che quest’ultimo, padre di Facebook, bollasse il tutto come una cretinata. Ma intanto i ministri del Bel Paese si erano già esposti, tra le risate generali.

Ciò che sbalordisce è come Musk, uomo di destra, filo repubblicano che ha nuovamente voluto Donald Trump su X, un tempo Twitter, possa essere accolto con la fanfara e i fuochi d’artificio alla festa nazionale di un partito che lo considera ufficialmente un criminale.

Elon ha infatti 11 figli, una delle quali transgender che l’ha ripudiato come padre. Di questi undici figli due sono nati tramite gestazione per altri. GPA che Fratelli d’Italia vorrebbe trasformare in “reato universale” (DDL già approvato alla Camera), perché considerato “crimine abominevole” ai danni delle donne. Il partito di Giorgia Meloni etichetta come “ladri di bambini”, “compratori di infanti”, quei papà e quelle mamme diventatə “famiglia” grazie alla GPA.

Ora accoglieranno con tutti gli onori del caso l’uomo più ricco del mondo che ha avuto 6 figli dalla prima moglie Justine Wilson, il primo dei quali morto dopo 10 settimane mentre gli altri 5 (due gemelli e tre gemelli) sono nati grazie alla fecondazione in vitro, per poi risposarsi, ridivorziare, ririsposarsi e riridivorziare dalla seconda moglie Talulah Riley. A seguire è arrivata la cantante Grimes, che ha reso padre Musk altre due volte, una delle quali proprio tramite GPA. Elon ha poi avuto altri due gemelli con Shivon Zilis e un 3° figlio di nuovo con Grimes, nato nel 2022, sempre tramite gestazione per altri.

La rappresentazione plastica della famiglia “tradizionale”, dall’alto di un patrimonio stimato di 256,1 miliardi di dollari che evidentemente riesce a spazzare via qualsivoglia ‘problema etico’ per l’ipocrita destra italiana.

“Diventato padre con la GPA, ospite del partito che vuole farla diventare reato universale. Sipario“, l’amaro commento di Alessia Crocini, presidente di Famiglie Arcobaleno. Sabato pomeriggio Musk sarà al fianco di una sorridente e ospitale Giorgia Meloni, Capo di Govermo che ha dichiarato guerra a tutti quegli italiani diventati papà grazie alla gestazione per altri in egual misura all’amico Elon. Loro criminali, Musk “ospite d’onore”. Sipario.

