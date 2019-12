Legge contro l’Omofobia, Monica Cirinnà: “Facciamola subito, insieme ad una legge sull’omogenitorialità”

E’ importante che questo provvedimento sia trasversale, sono la prima firmataria di un disegno di legge contro l’omotrasfobia presentato mesi fa. Questi temi non dovrebbero avere colore politico, non andrebbero ideologicizzati.

La complessità della natura umana, la bellezza di questa complessità che qualcuno vorrebbe ridurre ad un sistema binario, non si può pensare di ingabbiare l’essere umano in categorie così semplicemente comprensibili. Per altri rassicuranti, per me ingabbianti. Questa legge si prefigge di andare a tutelare quella comunità di persone che non vogliono identificarsi in una semplificazione che rovina la natura umana. E’ sotto gli occhi di tutti che questa legge serva, c’è un’assoluta necessità di dare un nome a questo fenomeno. A chi nega l’esistenza di un problema, ho dato loro una superficiale ricerca in rete. È talmente orribile, quel che si può trovare on line in 5 minuti, che basterebbe a convincere tutti che esiste un odio specifico nei confronti delle persone omosessuali.

Questa legge va a identificare questo tipo di reato, che non è un’opinione, ma odio. E l’odio non è un’opinione. Perseguire è un passo necessario. Il nostro testo di legge istituisce anche le case rifugio, centri antiviolenza specifici per le persone LGBT. Una realtà necessaria per dimostrare che lo Stato c’è.

Dobbiamo recuperare tutti gli anni persi in precedenza, abbiamo il dovere di dare tutto quel che è possibile dare per colmare questa colpevole lacuna. Questo è un treno che non si può perdere. E’ ora o chissà quando. Siamo uniti per portare a casa questo risultato. Lo dobbiamo all’Italia e non solo alla comunità LGBT, perché ne va della dignità di questo Paese.