Leo Varadkar, si è dimesso il primo premier irlandese dichiaratamente gay

Il primo ministro irlandese Leo Varadkar, primo premier dichiaratamente gay d’Irlanda, si è ufficialmente dimesso, vista l’incapacità dei 3 principali partiti del Paese di formare un nuovo governo. Nessuno, alle elezioni di inizio febbraio, ha strappato la maggioranza assoluta, con Fibe Gael, partito di Varadkar, arrivato terzo con 31 seggi, dietro Mary Lou McDonald di Sinn Fein e Micheál Martin di Fianni Fail.

“In conformità con la Costituzione, il taoiseach e il governo continueranno a svolgere le loro funzioni fino a quando non saranno nominati i successori”, si legge in una dichiarazione ufficiale. Questo vuol dire che fin quando non ci sarà un Governo effettivo, Varadkar rimarrà al suo posto, ma solo e soltanto per portare avanti la normalissima amministrazione. Il parlamento si aggiorna ora per due settimane, durante le quali vi saranno trattative per formare un governo di coalizione. Ma la strada appare in salita, visto e considerato che i tradizionali partiti Fianna Fail e Fine Gael hanno escluso accordi con Sinn Feinn.

Oggi 41enne, Leo è stato eletto per la prima volta in parlamento nel 2007. Dal 2011 al 2014 è stato ministro dei trasporti, del turismo e dello sport del primo governo Kenny. Dal 2014 al 2017 è stato ministro della Salute. Il 2 giugno 2017 è stato designato Taoiseach, ovvero primo ministro. Da sempre dichiaratamente gay, è da 5 anni felicemente fidanzato con il 40enne Matthew Barrett.