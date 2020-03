Matrimonio Egualitario: si aggiunge un altro Stato europeo (e non l’Italia)

Dettaglio a parte, il voto favorevole del Consiglio sembra quasi scontato, pensando anche alla legge sulle unioni civili, che ha ottenuto 20 voti a favore e 3 contrari da parte del Consiglio Generale, organo che governa il Principato di Andorra.

Il consigliere Ester Molné ha spiegato la necessità di approvare una legge sul matrimonio egualitario, dal punto di vista della politica estera:

Il termine unione civile è confuso, specialmente quando è necessario registrarsi in registri civili stranieri, che non sempre riconoscono queste unioni e quindi la coppia di due persone dello stesso sesso non poteva essere registrata e riconosciuta come famiglia.

I diritti civili

L’Andorra conta 75.000 abitanti ed è il 16esimo stato più piccolo di tutto il mondo.

Ma è un (piccolo) paradiso terrestre. Almeno per le persone LGBT. Infatti, approvazione del matrimonio egualitario a parte, l’omosessualità p legale dal 1791, le coppie gay possono unirsi civilmente (e presto anche sposarsi) ed e legale anche l’adozione. Inoltre, vige una legge contro le discriminazioni da orientamento sessuale.

Unica pecca: non ci sono leggi che riguardano il cambio di genere sessuale. Ma non è detto che presto non si arrivi anche a una legge in questo campo, necessaria per potersi dichiarare stato civile.

La politica del Principato

Il Principato di Andorra si trova nelle montagne dei Pirenei, tra Francia e Spagna. Per le sue dimensioni e la sua posizione, è la sesta nazione più piccola d’Europa, ed è governata da un premier con il suo governo, su delega dei due coprincipi: il vescovo della diocesi catalana di Urgell e il presidente della Repubblica francese.