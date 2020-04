Unione civile rinviata causa Coronavirus, l’annunciano con un bacio e piovono insulti omofobi

Chi ha paura di un bacio gay? Nei giorni scorsi Marco Marcherrimo‎ ha pubblicato una foto sua e del suo compagno all’interno di un gruppo Facebook dal nome “Io resto a Casa”, con più di 30000 mila iscritti da tutta Italia. La foto vede Marco e il compagno abbracciati, intenti a baciarsi, nell’annunciare il rinvio dell’attesa unione civile a causa del Coronavirus.

Abbiamo dovuto annullare il nostro matrimonio che si sarebbe tenuto il 27 maggio 2020. La causa la conoscete tutti! Però questo ci unisce ancora di più in questo momento difficile! Questo vuol dire che il progetto al quale abbiamo dedicato cuore e mente per mesi e mesi avrà ancora più tempo del dovuto per essere ancora più spettacolare.

Tantissimi i like e i commenti positivi, ma anche tanti, troppi, i commenti pieni di omofobia, come denunciato da Marco.

Speravo che la quarantena facesse riflettere più le persone e che ci saremmo ritrovati in un’Italia un pochino più moderna ed educata ma mi sbagliavo. Per fortuna sono sempre in minoranza queste persone ma putroppo ci saranno sempre e non cambieranno mai! Io sono forte e con il mio compagno ho costruito una vita che niente e nessuno può cambiare o demotivare! Ma tante volte penso alla cattiveria di certa gente, che se dovessero colpire un ragazzo o una ragazza un pochino più debole e magari appena “avviata in questo mondo”, mi viene male nel pensare a come potrebbe reagire a certi insulti.