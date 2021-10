Bretman Rock primo storico uomo gay sulla copertina di Playboy

< 1 minuto di lettura

Bretman Rock ha scritto la storia in quanto primo uomo gay ad apparire sulla copertina di Playboy, con orecchie da coniglietto e un paio di scarpe con tacchi. Il 23enne, quasi 18 milioni di follower su Instagram, è diventato famoso come influencer di bellezza su YouTube. Recentemente ha fatto suo un reality MTV interamente centrato sulla sua vita, MTV Following: Bretman Rock.

“Sono un coniglietto di Playboy DUHHHHHH“, ha cinguettato Bretman, diventando presto virale. D’altronde Rock è solo il terzo uomo ad apparire in totale solitudine sulla copertina della rivista, dopo il compianto Hugh Heffner e il musicista Bad Bunny, che fece sua la copertina digitale di Playboy nel 2020. La rivista ha salutato l’edizione cartacea nel 2020, dopo che il COVID-19 ha “accelerato” i piani per diventare completamente digitale.

Nato nelle Filippine, Bretman Rock deve il suo nome all’amore per il wrestling di suo padre Edmund, che trasse ispirazione da Bret Hart e The Rock. Bretman si è trasferito alle Hawaii all’età di sette anni, iniziando a realizzare vlog e tutorial di bellezza nel 2015. Nel 2017, la rivista Time lo ha eletto tra i 30 adolescenti più influent al mondo. È stato poi incluso nell’elenco Forbes “30 Under 30 Asia – Media, Marketing e Advertising”. All’inizio del 2020 Rock ha lanciato la sua collezione di trucchi, seguita dalla sua collezione di occhiali, in collaborazione con Dime Optics. Nel 2019 ha vinto un People’s Choice Awards e in questo 2021 un MTV Movie and TV Awards.