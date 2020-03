Guida TV tra film e serie LGBT, 16 marzo 2020: ecco cosa c’è da vedere

Cambiando piattaforma, su Amazon Prime Video vi consigliamo un grandissimo classico della cinematografia dell’ultimo decennio, ovvero lo strepitoso Weekend di Andrew Haigh, realizzato nel 2011 ma uscito nei cinema d’Italia solo nel 2016, grazie a Teodora. La trama? Russell conosce Glen in un locale e si risveglia al suo fianco la mattina dopo. Quella che sembra solo l’avventura di una notte si trasforma però in qualcosa di più: nell’arco del weekend i due arriveranno a condividere sentimenti, ricordi, paure e desideri, fino a scoprirsi all’inizio di un’imprevista e travolgente storia d’amore. Acclamato dalla critica, Weekend ha fatto decollare e conoscere al grande pubblico Andrew Haigh, poi visto all’opera su Netflix con Looking e di nuovo al cinema con 45 anni e Charley Thompson (Lean on Pete).

Rimanendo su Amazon Prime Video, vi consigliamo I Love You Phillip Morris di Glenn Ficarra e John Requa, in Italia arrivato con l’orrido titolo Colpo di fulmine – Il mago della truffa. Un progetto trainato da Jim Carrey e Ewan McGregor, basato sulla storia vera del truffatore e plurievaso Steven Jay Russell. Produzione controversa a causa dei produttori, che non riuscendo a distribuirlo rimontarono in parte la pellicola per smorzare i toni della storia d’amore gay. La storia ruota attorno a Steven Russell (Jim Carrey), agente di polizia che conduce una vita apparentemente mediocre: suona l’organo nella chiesa del paese, è felicemente sposato con Debbie (Leslie Mann). Fino a quando un grave incidente d’auto non gli fa aprire gli occhi: è gay e desidera vivere la sua vita al massimo, anche se per farlo dovesse essere costretto ad infrangere la legge. Iniziando a vivere la sua nuova vita stravagante, Steven non esiterà ad imbrogliare e a frodare per sbarcare il lunario, e alla fine verrà spedito al Penitenziario di Stato dove incontrerà l’amore della sua vita, un uomo sensibile e dai modi gentili che si chiama Phillip Morris (Ewan McGregor).