Back to Black, Marisa Abela è Amy Winehouse nel primo trailer del biopic

2 min. di lettura

Arriverà nei cinema inglesi ad aprile, mentre ancora tutto tace sulla distribuzione italiana, l’atteso e temuto Back to Black di Sam Taylor-Johnson, già regista di Twilight, Nowhere Boy e Cinquanta sfumature di Grigio, con la sconosciuta Marisa Abela negli abiti di Amy Winehouse.

Il biopic musicale è stato oggi lanciato ufficialmente con un primo cliccatissimo trailer e un primo poster, in cui la somiglianza tra Marisa e Amy appare impressionante. “Non scrivo canzoni per essere famosa, scrivo canzoni perché non so cosa farei se non lo facessi”, precisa Abela/Winehouse nei primi secondi del trailer, in cui intravediamo l’indimenticata cantante mentre si fa tatuare, prende parte ai primi concerti, fugge da giornalisti e paparazzi. La candidata agli Oscar Lesley Manville e Jack O’Connell interpretano la nonna di Winehouse, Cynthia, e il marito della cantante Blake Fielder-Civil. Nel trailer si vede anche il trionfo ai Grammy Award del 2008, per un biopic che ha il sostegno ufficiale di Universal Music Group, Sony Music Publishing e The Amy Winehouse Estate, tanto dall’avere i diritti per tutti i più famosi successi di Amy Winehouse.

Il film “onora l’abilità artistica, l’arguzia e l’onestà di Amy, oltre a cercare di comprendere i suoi demoni”, si legge nella sinossi. “Uno sguardo risoluto alla moderna macchina delle celebrità e un potente tributo a un talento irripetibile”. Negli ultimi anni c’è stato un vero e proprio boom di biopic musicali, che ha visto sbarcare al cinema i Queen e Freddie Mercury, Elton John, Aretha Franklin, Judy Garland, Whitney Houston, Elvis e tanti altri, mentre il film dedicato alla vita di Madonna è stato per ora ‘fermat0’.

27enne di Brighton, Marisa Abela è figlia d’arte, con mamma attrice e papà regista. Ai più sconosciuta, ha preso parte a She Is Love nel 2022 e a Barbie di Greta Gerwig nel 2023. Back to Black è chiaramente il film della sua vita, dell’eventuale consacrazione definitiva.

Winehouse ha venduto oltre 30 milioni di dischi in tutto il mondo. Con il suo mitologico album Back to Black vinse 5 Grammy Awards, tra cui quello come Disco dell’anno e per Canzone dell’anno, ovvero “Rehab”. Dichiaratamente bisessuale, Amy Winehouse è stata trovata senza vita nel letto di casa sua al numero 30 di Camden Square l’11 luglio del 2011, ad appena 27 anni, come Kurt Cobain, Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin e Jim Morrison.

Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.