Pazze per l’opera, i gay e la lirica: ecco il doc di Arte Tv – video

Prima di morire, il grande regista d’opera Werner Schroeter, grande ammiratore di Maria Callas, suggerì allo scrittore e regista tedesco Rosa von Parunheim (al secolo Holger Bernhard Bruno Mischwitzky) di girare un documentario sul rapporto tra i gay e il mondo dell’opera.

Per molti di noi l’adulazione nei confronti delle cantatrici – soprattutto soprano – va infatti ben al di là dell’interesse artistico. Ebbene alcune di queste dive hanno raccontato la folle e giocosa relazione che le unisce ai loro ammiratori in “Pazze per l’opera, i gay e la lirica“, documentario presentato su Arte Tv con i sottotitoli in italiano.

53 minuti da vedere tutti d’un fiato grazie al player in testa al post.