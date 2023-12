I film LGBTQIA+ della settimana 4/10 dicembre tra tv generalista e streaming

Lunedì 4 dicembre, La Forma dell’Acqua su Disney+

Leone d’Oro a Venezia e in grado di portarsi a casa quattro Premi Oscar su tredici candidature, vincendo il premio per il miglior film, il miglior regista, la migliore scenografia e la migliore colonna sonora, The Shape of Water di Guillermo Del Toro è una meravigliosa favola sulla comprensione della diversità. Una fiaba sovrannaturale ambientata sullo sfondo dell’America della Guerra Fredda nel 1962. In un laboratorio segreto ad alta sicurezza voluto dal governo, lavora Elisa, una donna intrappolata in una vita di solitudine. Ma tutto cambia quando insieme alla sua collega Zelda scoprono uno strano esperimento non classificato…

Con Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Doug Jones, Michael Stuhlbarg e Octavia Spencer.

Martedì 5 dicembre, Il Diario di Bridget Jones su Canale 27, ore 21:04

Bridget, impiegata in una casa editrice, ha 32 anni, beve, fuma e non ha uno straccio di fidanzato. Unica sua consolazionzione sono gli amici. Improvvisamente il suo affascinante capo comincia a prestarle attenzione. Inizierà così una relazione travagliata durante la quale Bridget conoscerà un altro uomo che si rivelerà il suo principe azzurro…

Cult assoluto del 2001, con Renèe Zellweger, Hugh Grant e Colin Firth splendidi protagonisti.

Mercoledì 6 dicembre, The Prom su Netflix

Diretto da Ryan Murphy e con Tracey Ullman, Kevin Chamberlin, Mary Kay Place, Logan Riley, Nico Greetham, Sofia Deler e Nathaniel J. Potvin, The Prom è l’adattamento cinematografico del premiato musical di Broadway candidato ai Tony di Chad Beguelin, Bob Martin e Matthew Sklar.

Dee Dee Allen (la tre volte premio Oscar Meryl Streep) e Barry Glickman (il vincitore di Tony James Corden) sono due stelle del teatro newyorchese alle prese con una crisi: il loro nuovo e costoso spettacolo di Broadway è un enorme flop che stronca all’improvviso la loro carriera. Nel frattempo, in una cittadina dell’Indiana, la liceale Emma Nolan (l’esordiente Jo Ellen Pellman) affronta tutt’altra delusione: rinunciare al ballo della scuola con la sua ragazza Alyssa (Ariana DeBose) nonostante il sostegno del preside (Keegan-Michael Key), per via del divieto imposto dalla presidente dell’associazione genitori (Kerry Washington). Nel tentativo di risollevare un’immagine pubblica ormai sbiadita, Dee Dee e Barry decidono di sposare la causa di Emma e partire in compagnia di Angie (la premio Oscar Nicole Kidman) e Trent (Andrew Rannells), altra coppia di attori disillusi in cerca di una svolta. Ma l’attivismo da celebrità egocentriche si ritorce contro tutti loro e finisce per sconvolgere la vita del quartetto, che farà di tutto per regalare a Emma una serata in cui poter essere davvero se stessa.

Giovedì 7 dicembre, Great Freedom su MUBI

Nella Germania postbellica, la liberazione degli Alleati non significò la libertà per tutti. Hans viene imprigionato ripetutamente in base al paragrafo 175 contro l’omosessualità. Nel corso dei decenni, sviluppa un legame improbabile ma profondo con il compagno di cella Viktor, un assassino.

Diretto Sebastian Meise, il film è stato selezionato per rappresentare l’Austria agli Oscar 2022 nella sezione del miglior film internazionale.

Venerdì 8 dicembre, Io e Lei su Rai Movie (canale 24), ore 19:20

Federica e Marina vivono insieme da diversi anni. Vengono da percorsi diversi, hanno caratteri e modi di vita differenti, discutono e si amano discutendo come tutte le coppie del mondo. La loro storia d’amore è a un punto di svolta. Proprio quando Marina pensa che ormai si possano considerare una coppia stabile, Federica mossa da una serie di accadimenti entra in crisi. E comincia a porsi delle domande. Con chi vorrebbe dividere la propria vita? Chi è che ama veramente? E lei davvero, chi è?

Diretto da Maria Sole Tognazzi, con Margherita Buy e Sabrina Ferilli protagoniste.

Sabato 9 dicembre, Single per Sempre su Netflix

Peter (Michael Urie) convince il suo migliore amico Nick (Philemon Chambers) a passare le feste insieme fingendo di avere una relazione nel disperato tentativo di evitare il giudizio della famiglia sul fatto che sia eternamente single. Ma quando la madre (Kathy Najimy) gli organizza un appuntamento al buio con l’affascinante personal trainer James (Luke Macfarlane), i suoi piani vanno a rotoli…

Diretto da Michael Mayer, con l’iconica Jennifer Coolidge a completare il cast.

Domenica 10 dicembre, Scarlet Diva su Cielo (canale 26), ore 23:30

Una giovane attrice di successo vive un’esistenza caratterizzata da una forte inquietudine e un opprimente senso di solitudine, in un mondo cinico ed insidioso quale quello dello spettacolo, tra incontri fugaci – spesso inappaganti ed umilianti – e droghe.

Esordio alla regia di Asia Argento, con Vera Gemma al suo fianco e Daria Nicolodi negli abiti di sua madre.