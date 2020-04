L’amore ai tempi del Coronavirus: come può nascere una storia tra due coinquilini

Il Coronavirus non porta solo tristezza. Come la storia di Jake, ragazzo gay, e Sam, eterosessuale. I due condividono un piccolo appartamento, in cui hanno due stanze singole per loro, mentre salotto e cucina sono in comune. Sam ogni giorno, nel pomeriggio, si rilassa un po’ in soggiorno, dormendo per qualche ora nel divano. Preferisce farlo quando Jake non è in casa, in modo da non disturbarlo occupando tutto il salotto.

Con la pandemia da Coronavirus, però, è sempre più difficile che i due non siano a casa. Anzi, passano anche molte ore insieme.

Che sia un effetto dell’isolamento o un sentimento giù maturato prima dell’emergenza da Covid 19, Jake ha mostrato di tenere al suo coinquilino, coprendolo svariate volte con una coperta mentre schiacciava il pisolino pomeridiano.

Coma nasce l’amore quando il Coronavirus ti chiude in casa

Sam, negli ultimi giorni, ha raccontato su Reddit come certi pomeriggi non solo si trova la coperta, ma nota ai bordi del divano il suo coinquilino Jake, mentre gli accarezza i capelli. Non fa nulla di più, solo questo gesto d’affetto per il suo amico.

Nonostante la normale disponibilità e generosità di Jake, Sam non sa spiegarsi il gesto di accarezzargli i capelli, ammettendo però che è stato molto rilassante.

Poi, un paio di volte, mi sono svegliato e lui era seduto in cima al divano e stava solo giocando casualmente con i miei capelli che io … in realtà amo molto più di quanto pensassi, era molto rilassante.

Vedendoci chiaro, spiega sempre Sam, ha voluto approfondire, fingendo di dormire per alcuni pomeriggi di seguito. Solo così ha scoperto che molto spesso Jake si preoccupa che non prenda freddo coprendolo, ma anche accarezzandogli i capelli, sfiorandogli la guancia e certe volte anche dandogli un leggero bacio sulla fronte.

Al punto in cui ho letteralmente fatto finta di addormentarmi, nella speranza che lo faccia di nuovo, come è stato. A volte mi accarezza un po’ anche la guancia o i capelli, il che, oh mio Dio, è ancora meglio.

Insomma, piccoli gesti che mostrano un affetto non indifferente, e che ha scatenato qualcosa anche dentro Sam, il quale ha sempre pensato di essere etero. Ma non ha dubbi o vergogna nel confermare che vorrebbe che Jake facesse questi gesti ogni giorno, e non solo quando si appisola.

Mi piacerebbe se iniziasse a darmi questi piccoli baci sulla fronte mentre sono sveglio.

I commenti al post

Il post di Reddit ha attirato molti utenti, che ha poi commentato la storia di Sam con Jake. Mentre qualcuno affronta la sua confusione nell’essere attratto da un uomo aprendo la strada alla sua bisessualità, altri attaccano le etichette, spiegando che Sam è eterosessuale solo perché vuole la società. Molti propongono di parlare con Jake, oppure di portare questo rapporto alla fase successiva, per capire se ci potrebbe essere anche dell’altro, dopo le carezze e i baci sulla fronte.