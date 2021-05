Fedez incontra Orietta Berti e Achille Lauro: “Mille” è la loro canzone per l’estate 2021

2 minuti di lettura

Il trio che non ti aspetti, o quasi. Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti si uniscono per quello che si preannuncia come uno dei tormentoni dell’estate 2021. Nelle scorse ore, infatti, è stato reso noto lo scatto promozionale del brano Mille, collaborazione fra i tre protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo. La data di uscita coincide con quella della pubblicazione di Ghettolimpo, il nuovo album di Mahmood: 11 giugno.

La collaborazione fra l’artista di Finché la barca va e il marito di Chiara Ferragni era nell’aria da qualche tempo. Durante una puntata di Che tempo che fa successiva alla loro fortunata esperienza alla kermesse sanremese, i due avevano dichiarato di essere al lavoro per un brano. “Vedremo se le nostre voci vanno bene insieme: Fedez mi proporrà un pezzo, e io ci canticchierò sopra, per scoprire se la mia voce, melodica, è swing come vuole lui. Registreremo qualcosa”.

Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti: lo strano trio insieme per “Mille”. Il commento di Chiara Ferragni

Da parte sua, Fedez aveva messo le mani avanti di fronte a una possibile realizzazione di una canzone insieme ad Orietta Berti, l’Usignolo di Cavriago. Ecco cosa aveva detto qualche giorno prima dell’incontro:

Venerdì ho un appuntamento in studio con Orietta. Questo non significa che faremo qualcosa insieme. Per me si tratta sempre di vedere cosa ne esce. Quando si va in studio si prova, si fa una jam session e capiamo cosa ne esce.

Inattesa la partecipazione di Achille Lauro, che negli ultimi tre anni ha dimostrato di essere assai prolifico della produzione di musica: due album inediti (1969 e Lauro), due dischi di cover (1990 e 1920 – Achille Lauro & The Untouchable Band), collaborazioni con altri artisti e numerose partecipazioni tv.

Curiosi di capire cosa ne uscirà fuori da questo strano trio di voci, che supera ogni barriera stilistica e generazionale, già virale sui social. “Sono vostra, vi amo“, il commento di Chiara Ferragni al post di lancio del brano di Fedez, che in meno di un’ora ha raccolto oltre 360.000 like.