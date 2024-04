Fedez: “Se fossi gay lo direi, mai avuto esperienze omosessuali e mai provato attrazione per un uomo”

3 min. di lettura

Record doveva essere e record è stato.

La 2a puntata della decima stagione di Belve è stata la più vista di sempre, con 2.213.000 telespettatori e il 12,55% di share. +400.000 teste e oltre 2 punti di share in più rispetto al debutto di una settimana fa. La puntata più vista di sempre per Francesca Fagnani, autrice di una chiacchieratissima intervista con Fedez, che si è concesso in tutte le sue contraddizioni in prime time su Rai2, tra arroganza e tenerezza.

56 minuti tiratissimi in cui Fagnani ha chiesto tutto quel che doveva chiedere al rapper, utilizzando tanto il bastone quanto la carota, tra silenzi, sorrisi e repliche ficcanti, inevitabili domande sulla separazione con Chiara Ferragni e i rumor sulla sua vita privata.

Fedez ha confessato di essersi innamorato della madre dei suoi due figli grazie al “sesso. Quando trovi un’alchimia a livello intimo, una connessione a livello sessuale è già tanta roba”. Subito dopo averlo detto, il mea culpa, perché consapevole di non aver proprio espresso chissà quale romantico pensiero. In lacrime il cantante ha poi rivelato di aver vissuto tre anni sulle montagne russe. “Io e Chiara abbiamo passato tanti momenti difficili, la mia malattia. Sono stati tre anni molto complicati e purtroppo non abbiamo retto“, ha detto Fedez, che ha poi smentito tutti i rumor su presunti tradimenti e su una sua presunta omosessualità.

“Io non sono gay, se vogliamo dirlo, se fossi gay lo direi. Mai avuto esperienze omosessuali, mai nella vita. Nessuna attrazione, onestamente, so che questa cosa stupisce, ma no”. “In questo momento si vocifera che io sia stato con una ragazza, che fa un lavoro, è famosa, esposta al pubblico… ma con che leggerezza le si dà della sfasciafamiglie, facendole magari anche un danno lavorativo, d’immagine, senza alcuna prova. Dove caz*o è la verifica?”.



Inevitabilmente si è poi passati al parlare del ‘caso Balocco’, che ha travolto Chiara Ferragni e il suo matrimonio. “Io scopro di questa cosa qui quando esce”, ha precisato Fedez. “Anche io ho una fondazione, ho sempre fatto beneficenza in un certo modo, perdendo soldi. Tu scopri che viene gestito un deal in questa maniera, e ti chiedi: come è possibile? Il fatto che io mia sa preso la merda senza colpe ci sta, la cosa che mi ha fatto male, ma che non è il motivo per cui ci siamo lasciati, è stato dover rispondere di una cosa che non ho commesso. Io l’avrei gestita in altro modo. Ma mi dispiace che tutti vedano la cattiva fede. Io sono sicuro invece che non c’è cattiva fede. Lei poi ha deciso di prendersi tutte le responsabilità”. E qui il rapper ha puntato il dito contro il manager di Ferragni, ​Fabio Maria Damato, pur senza farne il nome.

Fedez ha parlato di sua mamma, che è anche sua manager, donna che come lui ha imparato questo mestiere facendolo. “Oggi la mia società vale 70 milioni di euro: e come CEO vorrei solo lei. Non è una donna «studiata»: ma l’anno in cui un fondo ha imposto che lei non fosse più alla guida del mio gruppo è stato quello in cui la mia società ha avuto il suo valore più basso“. Immancabile il passaggio nei confronti di Luis Sal, suo ex socio nonché grande amico (e c’era chi li aveva definiti amanti): “Gli ho voluto veramente bene“, ha precisato Fedez, convinto che dall’altra parte non ci fosse propriamente medesimo sentimento.

Sul finire, in lacrime e visibilmente provato, Fedez ha voluto aggiungere una postilla tutta dedicata a colei che è ancora sua “moglie”, anche se solo legalmente. “Tutti pensavano che sarei venuto qui a gettare merda su mia moglie. Non è così, lei è la madre dei miei figlie e resterà sempre la donna più importante della mia vita, comunque vada. Spero che il clima si possa distendere”.

