Freddie Mercury: 29 anni fa la morte di una leggenda

Nel 1974 ufficializza il suo orientamento sessuale, e tra il 1978 e il 1979 ha una breve storia con Joe Fanelli, suo cuoco personale. Più tardi, dopo alcune relazioni con altre due donne, nel 1984 inizia una nuova storia con Jim Hutton, un parrucchiere. Proprio Hutton rimane accanto a Freddie fino al 1991. L’anno prima della morte di Freddie, scopre di essere sieropositivo.

La malattia

Freddie Mercury ha la conferma di aver contratto l’HIV nel 1989, dopo degli esami approfonditi. Solo dopo la diagnosi ed essere sicuro di avere l’AIDS, confessa anche agli altri membri la sua situazione di salute. Nel giro di pochi mesi, la malattia inizia a farsi sentire, costringendo il cantante ad apparire in pubblico solo in rare occasioni. Dato il peggioramento della sua salute, non usciva quasi mai dalla sua villa di Earls Court, a Londra.

Dopo un soggiorno in Svizzera, torna a Londra nel 1991 per stare assieme alla famiglia. Sono i primi giorni di novembre. Il 23 novembre, visti i sospetti dei media inglesi su una malattia del cantante, la famiglia pubblica un comunicato, in cui si conferma la malattia e il grave stato di salute. Alle 18:48 del 24 novembre, Freddie Mercury muore.

Desidero confermare che sono risultato positivo al virus dell’HIV e di aver contratto l’AIDS. Ho ritenuto opportuno tenere riservata questa informazione fino a questo momento al fine di proteggere la privacy di quanti mi circondano. Tuttavia è arrivato il momento che i miei amici e i miei fan in tutto il mondo conoscano la verità e spero che tutti si uniranno a me, ai dottori che mi seguono e a quelli del mondo intero nella lotta contro questa terribile malattia.

Al funerale partecipano solo 35 persone. Mary Austin, su volere di Mercury, raccoglie le sue ceneri. Le tiene in casa per due anni, per poi spargerle in un luogo che ancora oggi rimane sconosciuto. Alla donna, che considerava una moglie, Freddie ha lasciato metà del suo patrimonio, 10 milioni di sterline. 500.000 sterline erano per Joe Fanelli, altre 500.000 vengono lasciate a Peter Freestone, assistente personale. All’autista e guardia del corpo Terry Giddings lascia la somma di 100.000 sterline. A Jim Hutton, ultimo compagno, altre 500.000 sterline e un appezzamento di terra in Irlanda, dove ci costruì una casa.