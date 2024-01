Chi è Dustin Taylor? Età, carriera e vita privata del ballerino di Amici 23

3 min. di lettura

Giunto dall’Australia per mettersi in gioco, Dustin Taylor è uno dei ballerini più chiacchierati della 23esima edizione di Amici di Maria De Filippi che con il suo fisico statuario, i suoi movimenti sul palco e la sua pronuncia dell’italiano all’inglese ha conquistato proprio tuttə.

Ballerino della maestra Alessandra Celentano, nella Scuola del talento più famosa d’Italia Dustin ce la sta mettendo tutta per far sì che la sua passione per la danza possa trasformarsi nel suo lavoro. E chissà che il prossimo anno non possa raggiungere la sua amica Isobel nelle vesti di professionista nello stesso talent show.

Ma cosa sappiamo di lui, della sua vita privata e della sua carriera prima dell’ingresso ad Amici 23? Scopriamolo insieme…

Dustin: vita privata

Nato in Australia nel 2002, Dustin Taylor ha 21 anni e prima di trasferirsi in Italia per rincorrere il proprio sogno viveva nel suo Paese d’origine con i genitori, due fratelli maggiori e la sorella gemella Page – che recentemente sarebbe convolata a nozze.

Studente in Economia, all’ingresso nella Scuola più famosa d’Italia si è descritto come un ragazzo ambizioso e vivace, ma allo stesso tempo goffo e ingenuo. Per lui la danza è tutto; dice: “Danzare per me significa respirare”. La sua passione è nata quando era piccolissimo anche se, al contrario di quanto si potrebbe pensare, Dustin non ha mai studiato danza classica.

È stata madre natura, infatti, ha regalargli un fisico perfetto che con dedizione, sacrificio e passione gli permette di raggiungere importanti risultati ed impressionare tutti a passi di danza. Nella Scuola di Amici di Maria De Filippi è riuscito a convincere persino la severissima Maestra Celentano che lo ha preso sotto la sua ala e, ne siamo certi, gli farà spiccare il volo, come successo con chi lo ha preceduto.

Dustin è molto amico di Isobel Fetiye Kinnear, che è stata ballerina nella scorsa edizione del talent show di Canale 5.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si hanno informazioni. Dustin, infatti, tende ad essere molto riservato e al momento non sembrerebbe essere impegnato in una relazione nonostante con la sua bellezza sia riuscito a conquistare tutto il pubblico, nessunə esclusə. Ciò che è certo, però, è che da sempre sostiene la comunità LGBTQI+.

Dustin: la sua esperienza ad Amici 23

Dustin Taylor è stato il primo ballerino ad ottenere il banco nella 23esima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi.

Arrivando dall’Australia non conosce bene l’italiano ma, grazie al sostegno di Isobel, e alla sua bravura nella danza, è comunque riuscito a convincere tutti i professori e ad accaparrarsi un posto nella Scuola del talento più famosa d’Italia. Tutti tranne Raimondo Todaro che, nonostante non metta in dubbio la sua bravura, ritiene Dustin poco espressivo.

A pensarla diversamente da lui praticamente quasi tutti i giudici esterni che da settembre ad oggi hanno giudicato Dustin nella gara di ballo della domenica pomeriggio. A parte qualche eccezione, infatti, il ballerino è sempre stato sul podio della classifica rendendo orgogliosa la sua insegnante.

Dustin potrebbe essere, a mani basse, il vincitore della categoria ballo di questa edizione di Amici di Maria De Filippi.

Dustin: la sua carriera

Dustin ha debuttato nel mondo della danza nel 2018, partecipando alla Cerimonia di chiusura dei Giochi del Commonwealth.

Successivamente, l’attuale allievo di Amici di Maria De Filippi ha avuto l’onore di collaborare con Mitch Rooney e Danny Vall, esibendosi nello spettacolo del cantante, cantautore e attivista politico australiano Mitch Tambo nel 2020. Nel 2021, ha fatto parte del corpo di ballo di TodRick Hall e ha lavorato accanto alla drag queen Courtney Act.

Grazie al suo ingresso nella Scuola del talento più famosa d’Italia, Dustin è riuscito a conquistare il cuore del pubblico italiano che lo segue con affetto sui suoi profili social. Pensate che su Instagram, dove pubblica momenti estratti dalla propria quotidianità, conta ben 68 mila follower [aggiornamento al 21 gennaio 2024, ndr.].

