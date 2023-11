Hannah Waddingham show in uno special natalizio: “Sono devota alla comunità LGBTQIA+”

0:00 Ascolta l'articolo

49enne attrice britannica, Hannah Waddingham è esplosa a livello internazionale solo negli ultimi anni, grazie alla sua superba Rebecca Welton di Ted Lasso, grazie alla quale ha vinto un Premio Emmy, due Critics Choice Television Awards e uno Screen Actors Guild Award. In passato temibile Septa Unella in due stagioni de Il trono di spade, nonché Sofia Marchetti in Sex Education, Waddingham è da oggi su Apple Tv+ con uno speciale natalizio.

“Il Natale di Hannah Waddingham” è stato registrato dal vivo al The Coliseum di Londra. Un’ora di show in cui Waddingham ha voluto celebrare la stagione con straordinarie performance musicali dei classici natalizi. Sul palco, insieme a lei, Sam Ryder, Luke Evans, Leslie Odom Jr., Phil Dunster e ulteriori guest star, con altri artisti, tra cui l’English National Opera, il London Gay Men’s Chorus, The Fabulous Lounge Swingers e una band di 18 elementi. Durante lo show Hannah Waddingham ha condiviso con il pubblico il suo viaggio personale verso questo momento magico dell’anno, raccontando aneddoti e ricordi legati alle festività natalizie.

Icona queer, Hanna, che ha co-condotto l’Eurovision 2023 a Liverpool, ha ribadito a Gay Times tutta la sua vicinanza alla comunità LGBTQIA+.

“Poiché faccio parte della comunità teatrale da così tanti anni, la maggior parte del mio gruppo di amici è gay. Adoro il fatto che mia figlia sia piena di amici gay. Lo adoro! Le sono devoti. E io sono devota a loro”. “Tornando seria, volevo mostrare alla comunità LGBTQ+ che li sostengo. Non mi piace l’incasellamento che fanno le persone nei confronti della comunità gay. So che scherziamo tutti su tutto, ma questo è un altro motivo per cui volevo partecipare a RuPaul’s Drag Race. Volevo dimostrare che sono una comunità molto laboriosa, amorevole, solidale e appassionata, in difficoltà. E non voglio che sia così. Voglio che siano celebrati”. “Ho un enorme debole per la comunità LGBTQ+ perché apprezzo le difficoltà che la maggior parte delle persone di questa comunità ha dovuto superare nella vita”.

Waddingham ha messo dei paletti ben precisi, prima di accettare lo special Apple Tv+, sottolineando l’importanza di avere il London Gay Men’s Chorus insieme a lei, sul palco.

“Era molto importante per me avere il London Gay Men’s Chorus, perché sono una loro mecenate. Adoro l’idea che inondino il palco. I miei ospiti devono essere persone con cui ho un legame, indipendentemente dal fatto che siano conosciuti o meno”.

Impossibile non ricordare l’esperienza Eurovision, con Hannah ancora una volta celebrata dai telespettatori queer. “È stato così bello salire su quel palco ed essere travolti da questa meravigliosa ondata di sostegno da parte della comunità gay“.

Conclusa l’esperienza Ted Lasso, Waddingham ha ben 4 progetti in arrivo, ovvero Mission: Impossible – Dead Reckoning Part Two, Garfield: Una missione gustosa, The Fall Guy di David Leitch e West the Road di Ita Fitzgerald, senza mai dimenticare l’amato teatro.

