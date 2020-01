Muccassassina festeggia i suoi 30 anni, tanti auguri alla Regina delle serate LGBT d’Italia

Venerdì 31 gennaio al Qube di via Portonaccio si festeggerà il trentesimo compleanno della Muccassassina, celebre serata LGBT capitolina che da sempre autofinanzia il Circolo di cultura omosessuale Mario Mieli.

Tre decenni fa, era il 1990, la serata prese vita all’ex mattatoio, a Testaccio, e non caso il nome rimanda ad una rivolta delle mucche mandate al macello contro i propri carnefici. La festa si spostò poi al locale Grigio Notte, nel cuore di Trastevere, all’indimenticato Castello di Via di Porta Castello, ex cinema a luci rosse in zona Vaticano, al teatro Palladium di Garbatella, con Vladimir Luxuria direttrice artistica, all’Alpheus e infine al Qube, dove è ormai stabile dai primi anni del nuovo millennio.

Oggi diretta da Diego Longobardi, la mitologica Muccassassina è diventata nel tempo fenomeno sociale, in grado di avvicinare la comunità LGBT al resto della città, che non a caso ha invaso i ‘nostri’ spazi, rendendola totalmente inclusiva. In pista si può trovare chiunque e di tutto, nel corso di una serata che si è fatta ponte tra mondo gay e mondo etero. Muccassassina ha indicato la strada a tante altre celebri serate LGBT italiane, mutando nel tempo, evolvendosi, abbandonando la porno-trasgressione dei primi tempi per una più politicamente corretta rappresentazione erotica della bellezza omosessuale, oggi come oggi più “mainstream” grazie anche, se non soprattutto, a serate come questa, poco più di 30 anni fa forse inimmaginabili. Poi la realtà, fortunatamente, ha preso vita.