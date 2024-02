Sanremo 2024, BigMama è la donna queer che ha rapito l’Ariston

3 min. di lettura

“Sono donna, grassa, rapper e queer: le ho tutte” dichiarava BigMama in occasione della conferenza stampa di lancio della sua partecipazione alla 74esima edizione del Festival di Sanremo.

Oggi, dopo la sua prima esibizione su quel palco, possiamo solo dire che a venire fuori è stata tutta la sua “cazzimma” campana.

E poco importano il suo genere, le sue preferenze affettive o le sue misure corporee: BigMama, al di là di tutto, si conferma una delle voci più sorprendenti tra quelle che quest’anno stanno calcando il palco del Teatro Ariston.

La giovane originaria di San Michele di Serino (Avellino), infatti, ha tutte le carte in regola per regalarci fortissime emozioni anche una volta finita l’esperienza a Sanremo 2024 – ad esempio, il suo primo show all’Alcatraz di Milano il 14 novembre 2024.

E questa sera ce lo ha dimostrato conquistando il pubblico italiano che già aveva avuto modo di conoscerla e apprezzarla lo scorso anno quando, in occasione della serata delle cover, aveva duettato con Elodie sulle note di “American Woman“.

Sanremo 2024: la prima esibizione di BigMama

Nulla da fare per chi la osteggia: BigMama è la nuova queen della musica italiana e questa sera ce lo ha dimostrato con la prima esibizione del suo brano “La rabbia non ti basta” che parla di trasformazione e riscatto:

“È una canzone che per me va a chiudere un cerchio. Sentivo l’esigenza di dedicare qualcosa alla “me” del passato che aveva bisogno di tanto amore e di attenzioni“, come ha dichiarato lei stessa a Tv Sorrisi e Canzoni in occasione della realizzazione della copertina del numero 6 di quest’anno dedicato a Sanremo 2024.

Sul palco, infatti, abbiamo visto salire una iena di appena 23 anni pronta a conquistare l’Italia intera grazie ad un testo magnificamente personale e quindi politico (senza furberie polemiche), accompagnato magistralmente dall’orchestra che si è saputa destreggiare alla perfezione su una melodia rap destrutturata in chiave pop, con beat veloce e molleggiante.

Pochi fronzoli per arrivare dritti al punto: ballare e liberarci tuttə in un diluvio dance che non può che rendere “La rabbia non ti basta” una hit da alta rotazione radiofonica. Un brano che, ne siamo certi, continuerà a risuonare all’infinito per i prossimi mesi, conquistando le vette delle classifiche musicali.

Il tutto accompagnato da uno stile rock che esalta le sue forme. D’altronde, e giustamente, BigMama è fiera del suo corpo e non ha alcuna intenzione di non esibirlo. E lo ha ribadito lei stessa nelle ultime ore:

“Io non parlo solo alle persone grasse, parlo come donna, come persona queer, parlo come persona che arriva dalla provincia e poi vabbè, sì sono anche grassa. C’è un problema: le donne vengono criticate storicamente in quanto donne, è il patriarcato. La società si basa sull’idea di governare una donna e controllarla. Ecco un esempio proprio dal nostro mondo. Ci sono cantanti, attori, musicisti e sono grassi, ma vengono giustamente riconosciuti come cantanti, attori, musicisti. Invece se parliamo di una donna, quella diventa una musicista grassa. È assurdo”.

Oggi, durante la conferenza stampa, Mama ha voluto anche raccontare della sua fidanzata, Maria Lodovica Lazzerini, co-autrice di La rabbia non ti basta. Vi raccontiamo tutto qui >

BigMama apre una rosticceria a Sanremo: l’Oltre Festival che non ti aspetti!

In occasione della sua partecipazione alla 74esima edizione al Festival di Sanremo, BigMama ha inaugurato una rosticceria temporanea a Sanremo. Un metodo anticonvenzionale di farsi promozione nel quale è possibile assaggiare il menù composto da tre tra i piatti preferiti da Marianna Mammone (in arte BigMama) e che appartengono alla tradizione della sua famiglia.

Nello specifico, se in questi giorni deciderete di passare a visitare la rosticceria di BigMama, potrete assaggiare “La rabbia non ti pasta” che consiste in una pasta, patate e provola; “L’animo buono, ma riempito d’olio“, ovvero una frittata di pasta; “Colpire e poi affondare“, o per meglio dire una torta salata con la scarola.

Insomma, una bella alternativa alla classica cena che anticipa il Festival di Sanremo!

Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.