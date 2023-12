Le 10 migliori serie LGBTQIA+ del 2023

7 min. di lettura

Dopo aver visto i 20 film LGBTQIA+ del 2023 ed aver presentato sia i film che le serie LGBTQIA+ più attese del 2024, torniamo al piccolo schermo con le 10 serie a tematica queer più riuscite di questi ultimi 12 mesi.

Serie arrivate in Italia, facilmente recuperabili in streaming, che hanno raccolto consensi e candidature ai premi più importanti, da recuperare o rivedere. Non è una classifica, quella da noi realizzata, bensì una lista alla quale eventualmente aggiungere e/o togliere titoli a vostro piacimento.

The Last of Us (Sky e Now Tv)

Meraviglia HBO nonché adattamento televisivo dell’omonimo videogioco del 2013 sviluppato dallo studio statunitense Naughty, la serie è trainata da Pedro Pascal e Bella Ramsey, qui negli abiti di un’adolescente queer nel pieno di un’apocalisse zombie. Almeno due le puntate capolavoro in questa prima acclamata stagione. La prima interamente dedicata alla storia d’amore tra il personaggio survivalista di Bill e il suo compagno Frank. La seconda dedicata alla nascita di un amore queer. L’attesissima stagione 2 arriverà nel 2025.

Compagni di Viaggio (Paramount+)

Epica storia d’amore e thriller politico guidata da Matt Bomer e Jonathan Bailey. Creata dal candidato all’Oscar® Ron Nyswaner, la serie in otto episodi è basata sul romanzo di Thomas Mallon. Bomer interpreta il carismatico Hawkins Fuller, che mantiene una carriera politica dietro le quinte, finanziariamente gratificante. Hawkins evita le relazioni sentimentali, finché non incontra Tim Laughlin (Bailey), un giovane pieno di idealismo e fede religiosa. I due iniziano una storia d’amore proprio mentre Joseph McCarthy e Roy Cohn dichiarano guerra ai “sovversivi e ai deviati sessuali”, dando inizio a uno dei periodi più bui della storia americana del XX secolo. Nel corso di quattro decenni, seguiamo i cinque personaggi principali – Hawk, Tim, Marcus (Alladin), Lucy (Williams) e Frankie (Ricketts) – mentre incrociano le loro strade tra le proteste per la guerra del Vietnam degli anni ’60, l’edonismo alimentato dalle droghe degli anni ’70 e la crisi dell’AIDS degli anni ’80, affrontando i propri ostacoli interiori e quelli del mondo circostante.

The White Lotus 2 (Sky e Now Tv)

Seconda stagione interamente ambientata in Italia, a Taormina, con Sabina Impacciatore a trainare un cast in stato di grazia tra gay mafiosi e donne libere, sesso tra pseudo parenti, full frontal, nudi maschili e una Jennifer Coolidge indimenticabile. Boom di nomination agli Emmy, SAG sbancati e 3a stagione attesissima su HBO nel 2025.

Everything Now (Netflix)

Quando la sedicenne Mia torna a casa dopo un lungo periodo di ricovero per un disturbo alimentare, si ritrova di nuovo nel caotico mondo delle scuole superiori e scopre che gli altri hanno proseguito la loro vita da adolescenti senza di lei. Armata di una lista dei desideri in continua evoluzione, tre migliori amici e una nuova cotta, Mia si butta a capofitto in un mondo di appuntamenti, feste e primi baci, scoprendo presto che non tutto nella vita può essere pianificato…

Mia è interpretata da Sophie Wilde, recentemente diventata famosa come protagonista dell’acclamato film horror Talk to Me. Vivienne Acheampong, nota per il ruolo di Lucienne nel drama fantasy The Sandman, interpreta la madre di Mia, Viv. Stephen Fry, icona gay del Regno Unito, è il medico di Mia, il dottor Nell. Altri membri del cast includono Lauryn Ajufo, Harry Cadby, Noah Thomas, Sam Reuben, Niamh McCormack, Jessie Mae Alonzo, Robert Akodoto e Alex Hassell.

Secondo lo sceneggiatore e creatore Ripley Parker, la serie si concentra “sui problemi di salute mentale affrontati da molti adolescenti britannici, in particolare quelli riguardanti il cibo e l’immagine corporea”.

Un Professore 2 (RaiPlay)

Il cuore pulsante della serie resta il liceo Leonardo Da Vinci, con la classe frequentata da Simone e Manuel (figlio di Anita) dove Dante, con il solito piglio anticonformista e geniale, utilizza la filosofia per aiutare i ragazzi a risolvere i loro problemi, tra amori complicati, genitori invadenti, sogni a occhi aperti e speranze infrante. Nell’allegro caos della classe, all’appello rispondono i ragazzi che conosciamo – Luna, Matteo, Laura – ma anche volti nuovi: Nina, una ragazza di origini slave che nasconde una vita complicata; Rayan, promessa del calcio arrivato dall’Africa, più interessato al pallone che allo studio; Viola, una ragazza con disabilità dal carattere impossibile; infine, Mimmo, ex studente di Dante finito in carcere minorile. Dante è riuscito a farlo affidare in semilibertà proprio alla biblioteca della Leonardo Da Vinci e sarà un nuovo amico per Simone. Se i problemi e le avventure dei ragazzi sono tanti e avvincenti, quelli di Dante non sono da meno, specie nella vita privata. La relazione tra il professore e Anita procede a gonfie vele, per la gioia di Simone e Manuel, e da poco sono andati a vivere tutti insieme nella grande villa alle porte di Roma. Ma questo raggiunto equilibrio è ben presto spezzato da una serie di avvenimenti che li costringeranno a nuove domande sui reciproci sentimenti. L’ex moglie di Dante, Floriana, decide di tornare a Roma e ristabilirsi alla villa, costringendo Dante a una scomoda convivenza a tre con Anita; ma anche per Anita le cose si complicano: dovrà vedersela con l’arrivo di Nicola, manager carismatico e affascinante che – oltre a essere il padre di Viola – si scopre essere anche il padre biologico di Manuel. Come se non bastasse, Dante si ritrova a fare i conti con una drammatica novità, che mette in crisi tutte le sue certezze.

In questa seconda stagione è esplosa l’attrazione tra Simone Balestra e Mimmo, con tanto di chiacchieratissimo bacio, che ha così accantonato l’amatissima coppia composta da Simone e Manuel Ferro. O forse no? A pochi giorni dalle ultimissime puntate, la presunta nuova coppia ha terremotato i social.

Dead Ringers (Prime Video)

Rivisitazione in chiave contemporanea del thriller di David Cronenberg del 1988 con Jeremy Irons, Dead Ringers vede Rachel Weisz nel doppio ruolo di Elliot e Beverly Mantle, due gemelle che condividono tutto: droghe, amanti e un desiderio sfacciato di fare tutto il necessario – anche spingersi oltre i confini dell’etica medica – nel tentativo di sfidare pratiche antiquate e portare in primo piano l’assistenza sanitaria alle donne.

Heartstopper 2 (Netflix)

Nick e Charlie vivono la loro nuova relazione, Tara e Darcy incontrano difficoltà inattese, Tao ed Elle cercano di andare oltre l’amicizia. Tra esami all’orizzonte, una gita scolastica a Parigi e un ballo da organizzare, gli amici hanno molto a cui pensare mentre affrontano le nuove sfide della vita, dell’amore e dell’amicizia.

Questa la sinossi ufficiale di una stagione 2 che vede Kit Connor e Joe Locke ancora una volta splendidi nell’esplicitare le mille emozioni vissute dai due protagonisti, l’abbagliante dolcezza che esplode sul piccolo schermo ogni qualvolta i due si guardano, si stringono, si cercano. Dichiaratamente e orgogliosamente LGBTQIA+, nonché fieramente sdolcinato, Heartstopper amplia il proprio sguardo in questa stagione 2, con nuove relazioni, nuove infatuazioni, nuove scoperte di sè, abbracciando anche l’aromanticismo e l’asessualità, aggiungendo lettere ad un acronimo sempre più sviluppato. Un coming-of-age nei fatti, anche nella scrittura, che cresce insieme ai suoi protagonisti, racchiusi in un microcosmo arcobaleno costantemente bombardato da insicurezze e paure, odio altrui e incapacità all’ascolto.

Sex Education 4 (Netflix)

Otis è nervoso riguardo alla creazione della sua nuova clinica, mentre Eric prega che non siano visti di nuovo come sfigati. Ma il Cavendish è uno shock culturale per tutti gli studenti della Moordale… pensavano di essere progressisti, ma questo liceo è molto più avanti. Oltre a una sessione giornaliera di yoga nel giardino comune, c’è un forte senso di sostenibilità e un gruppo di studenti noti per essere… gentili? Viv è totalmente sconvolto dall’approccio del liceo, che sembra gestito dagli studenti e non competitivo, mentre Jackson fa ancora fatica a dimenticare Cal. Aimee cerca qualcosa di nuovo iscrivendosi a una lezione di arte e Adam si chiede se l’educazione tradizionale faccia per lui. Negli Stati Uniti, Maeve vive il suo sogno alla prestigiosa Wallace University come studentessa dell’autore di culto Thomas Molloy. Otis ha ancora una cotta per lei, mentre si adatta a non essere più un figlio unico a casa, o l’unico terapeuta per gli studenti…

4a e ultima stagione di una tra le più sottovalutate serie Netflix di sempre.

Smiley (Netflix)

In Smiley, Álex ha il cuore spezzato. Aveva riposto le sue speranze in un ragazzo che dopo un paio di settimane gli ha fatto un ghosting da manuale, lasciandolo davvero sconvolto. Così prende il telefono e gli chiede spiegazioni in un messaggio vocale che avrà conseguenze inaspettate… perché finisce per inviarlo per errore a Bruno, che non conosce affatto. Questo innocente primo equivoco è il primo anello di una catena di eventi che cambierà per sempre la vita di Alex e Bruno.

Tore (Netflix)

Il protagonista della serie è il ventisettenne Tore che fa tutto il possibile per reprimere il dolore quando la persona più importante della sua vita muore investita da un camion della spazzatura.

Di giorno continua a lavorare nell’impresa di pompe funebri del padre come se niente fosse e inizia a flirtare con il nuovo fioraio. Di notte frequenta una barca adibita a nightclub in città e sperimenta per la prima volta con alcol, sesso e droghe. Un nuovo mondo tanto affascinante quanto rischioso apre improvvisamente le porte a Tore, mentre la sua migliore amica Linn e i colleghi dell’impresa di pompe funebri iniziano presto a preoccuparsi che il giovane stia per perdere l’equilibrio nel disperato tentativo di sfuggire alla realtà.

Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.