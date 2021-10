Dopo mesi di stop alle danze, le discoteche e le sale da ballo hanno potuto riaprire le porte al pubblico da metà ottobre. Quella di Halloween è quindi la prima grande festa che possiamo celebrare, dopo molto tempo, con party a tema e serate danzanti. La caccia al miglior travestimento è già partita e in rete i look più cliccati riflettono alcune tendenze del momento. Stando ai dati di Stylight, uno dei più indossati sarà quello sfoggiato da Kim K all’ultimo Met Gala. Mentre il secondo costume più quotato sarà la tuta da ginnastica deigiocatori di Squid Game. Duole dover ricordare che Halloween non è carnevale. Ma se un look sbagliato non è poi così grave, una selezione musicale sbagliata è davvero intollerabile. In discoteca non vi rimarrà che lamentarvi del deejay, mentre a casa potrete fare la differenza con la giusta colonna sonora per la serata. Se state cercando la musica giusta per accogliere i vostri ospiti nella notte più spaventosa dell’anno, questa Halloween playlist è per voi.