“Ho una compagna passivo-aggressiva e non so più come fare”, torna C’è Posta per Casto

C’è Posta per Casto è il format inventato da Immanuel Casto e da GAY.IT per rispondere ai dubbi di “voi uccelli in amore” [cit.] un paio di anni fa.

Noto per ai più nella sua versione da rock star trasgressiva, il Divo del porn groove, ha rivelato nella prima serie una saggezza inattesa, che l’ha resa un grande successo:

oltre 1 milione e 700.000 visualizzazione dei post e degli articoli, oltre 500.000 visualizzazioni dei video: un fenomeno virale.

Del resto a Manuel Cuni (vero nome di Casto) il cervello non manca di certo: è un creativo ed inventore di giochi, nonchè presidente del Mensa, il club dei cervelloni italiani, cui viene ammesso solo chi ha un QI eccezionale.

In questo primo episodio della nuova serie esploriamo una dinamica molto frequente tra le coppie, specie quelle che convivono: i rancori silenziosi ed inespressi.

“Lei mi dice che va tutto bene anche quando io sono che c’è qualcosa che non va. Capisco che è arrabbiata, ma non me lo vuole dire e ci sto male per giorni”.

Ma la serie (ri)nasce anche per dar risposta ai quesiti più arditi, bizzarri, perversi e delicati.

Nella prima serie (qui tutti i video) abbiamo parlato di dimensioni, di HIV, di pratiche estreme, insomma di tutto. Del resto l’amore è infinitamente vasto e multiforme.

Quindi non siate timidi, mandate le vostre domande dal modulo qui sotto e magari chissà, avrete l’onore di una risposta dal Divo in persona.