Autostigma e salute mentale per le persone HIV+: l’importanza dell’aspetto psicologico

Sappiamo che l’aspettativa di vita di una persona che vive con Hiv oggi è equiparabile alle persone che l’Hiv non ce l’hanno: grazie alla terapia efficace, il virus viene tenuto sotto controllo e non si svilupperà mai l’Aids.

Sappiamo inoltre per certo, che una persona con Hiv che segue una terapia efficace non può trasmettere il virus, nemmeno attraverso rapporti sessuali non protetti.

Questo viene riassunto dallo slogan U=U: se l’Hiv non è rilevabile (nel sangue), non si può trasmettere.

Significa che le persone con Hiv possono avere una vita sessuale libera e appagante, possono concepire e generare figl* san*, anche attraverso il parto naturale. Significa che non c’è nessuna condizione, almeno dal punto di vista scientifico, per cui aver paura e discriminare le persone che vivono con Hiv.

Nonostante ciò, vivere con Hiv ancora oggi comporta un enorme peso sociale legato al giudizio delle persone e al pregiudizio verso l’Hiv, il tutto accompagnato da una diffusa disinformazione, con il risultato che permane un forte stigma, che genera a propria volta una forte auto-discriminazione in chi vive con l’Hiv, talvolta accompagnata da altri malesseri sociali, correlati alla condizione di appartenenza a una minoranza (il cosiddetto minority stress).

Questi aspetti di ordine sociale condizionano in modo negativo la qualità della vita delle persone che vivono con Hiv e si aggiungono ad aspetti di ordine medico, come l’invecchiamento precoce e una maggiore propensione a patologie cardio-circolatorie, metaboliche e a problemi di salute mentale, che possono essere correlati a una lunga permanenza del virus nel corpo, o anche agli stessi trattamenti per l’Hiv.

Per fortuna, negli ultimi tempi, questo aspetto è stato oggetto di campagne mirate sull’aspetto psicologico, più che clinico, come ad esempio HIV ne parliamo,

Per comprendere maggiormente questo aspetto della vita delle persone che vivono con Hiv, abbiamo parlato con il dott. Marco Ridolfi, dirigente medico presso il Policlinico Umberto I di Roma.

Vivere con Hiv oggi: le persone con Hiv sono più colpite da problemi di mental health rispetto alla popolazione generale?

La letteratura scientifica, soprattutto quella degli ultimi anni, si è molto concentrata nello studiare la mental health delle persone che vivono con Hiv. Le pubblicazioni hanno riportato diverse casistiche di depressione e ansia con valori più alti rispetto alla popolazione generale, anche le casistiche italiane, riportano una prevalenza dal 20 al 45 %. È tuttavia necessario sottolineare che questi dati vanno raccolti e analizzati con molta attenzione, poiché spesso non hanno un controllo adeguato e tendono a sovra o sottostimare il problema. Ma quello che per certo raccontano, è di una popolazione con una patologia cronica, l’infezione da Hiv, che porta tanti significati sociali, storici e psicologici. Questo dato va sottolineato, ma va contestualizzato, andando ad analizzare il contesto sociale di riferimento e l’awareness nei confronti del vivere con Hiv.

Quali sono le cause di questa maggiore prevalenza? Sono di ordine sociale o/e biologico?

Per quanto riguarda le possibili cause biologiche, che sono solo una minoranza dei casi, è fondamentale che il medico escluda cause organiche e farmacologiche, come per esempio l’utilizzo di terapie cortisoniche o la sindrome di Cushing. Esiste in qualche caso anche una tossicità correlata alla poca tolleranza di alcune terapie per l’Hiv, e anche in questo caso è fondamentale riportare al propri* infettivolog* la percezione di qualcosa che non va.

Diversa è la portata delle cause sociali e psicologiche: l’accettazione dell’infezione da Hiv per sé stessi e da parte degli altri continua ad essere uno dei maggiori problemi. Ci sono vari livelli di accettazione, dal piano familiare a quello relazionale, dagli amici al mondo del lavoro.

La vita delle persone con Hiv è talvolta caratterizzata da un disagio più o meno presente a seconda della provenienza, vivere in una grande città o in campagna può significare avere maggiori o minori problemi, anche per l’accesso alle cure. Esistono poi problemi di ordine culturale e pure legati al genere o all’orientamento sessuale, per le donne cisgender è spesso molto complicato vivere con l’infezione e avere una vita sessuale soddisfacente, per gli uomini che fanno sesso con altri uomini (MSM) e le persone trans* le problematiche sono altre e spesso sono più correlate al minority stress. Universale è però il fatto che in presenza di disagio psicologico c’è una maggiore difficoltà alla presa in carico e una minore aderenza alle cure, e questo è un punto chiave sul quale lavorare.

Oggi le terapie per l’Hiv sono efficaci e sicure, pertanto è importante che ci concentriamo sulla salute della singola persona in modo personalizzato, poiché l’infezione da Hiv comporta alla necessità di approccio multidisciplinare e fattoriale per garantire il migliore benessere possibile in vita lunga con un’infezione cronica.

Io per esempio sono un medico infettivologo gay e spesso questo mi aiuta ad approcciarmi maggiormente alla pari con i pazienti gay e LGBTQ+. Molti di questi, mi riportano di non vivere bene il proprio orientamento sessuale, di avere problemi con la sessualità o legati all’identità di genere. Quando l’infezione da Hiv è vista come una colpa inflitta dall’alto e questo rafforza l’omobilesbotransfobia interiorizzata, che sommata allo stress della cura e allo stigma sociale comporta a un peggioramento della qualità di vita.

Un’altra questione importante, che riguarda soprattutto gli MSM, è il chemsex: non va per forza sempre patologizzato o stigmatizzato, talvolta si tratta di un uso ricreativo che non comporta scompenso; ma in alcuni casi diventa patologico in quanto esternazione dell’ansia per le relazioni e del minority stress: quando le sostanze vengono utilizzate per colmare l’ansia e la solitudine può diventare una pratica molto pericolosa e alienante.

Dovrebbe far riflettere la percezione del rischio nel chemsex, ovvero quanto una persona sia informata e consapevole rispetto all’uso di sostanze. Per chi si trova a vivere situazioni di chemsex problematico, l’approccio è molto complicato, ma dobbiamo lavorare sulla consapevolezza del sé nella società, del sé con le relazioni e su come ci relazioniamo nel mondo, promuovendo pratiche di riduzione del danno e utilizzo consapevole

Lo stesso vale per il sesso bareback (senza utilizzo di profilattico). La percezione del rischio è molto bassa. Anche in questo caso è fondamentale conoscere i rischi al quale si va in contro, come per esempio le infezioni sessualmente trasmissibili, avere un programma di screening periodico e non lasciare le cose al caso.